OVH heeft 98 procent van diensten weer online, verbetert back-ups

Hostingprovider OVHcloud heeft bekendgemaakt dat bijna alle aangetaste diensten door de brand in maart weer online zijn. Ook kondigt het bedrijf een plan aan om in de komende vijf jaar zijn weerbaarheid tegen dergelijke incidenten flink te verbeteren.

In een video op Twitter geven OVH-oprichter en -CFO Octave Klaba en CEO Michel Paulin een update over de situatie rond het datacenter dat in maart afbrandde. Het bedrijf heeft in de Franse stad Straatsburg vier datacenters staan. Een daarvan, SBG2, is door de brand volledig verloren gegaan. Een ander datacenter, SBG1, kan sinds de brand niet meer gebruikt worden, al wist OVH nog wel een deel van de hardware te redden.

50 days after the incident in SBG, with @michel_paulin, to give you the current status of the recovery. pic.twitter.com/uVEYF5HufS — Octave Klaba (@olesovhcom) May 4, 2021

Bijna alles weer online

De brand zorgde ervoor dat een groot deel van de services van het bedrijf buiten werking raakte. Sindsdien werkt OVH er hard aan om die weer online te krijgen. Dat was flink proces, voor een groot deel omdat de te redden hardware uit SBG1 uitgebreid schoongemaakt moest worden, voordat het weer kon worden gebruikt. Inmiddels zijn 118.000 van de 120.000 diensten weer online, aldus Paulin.

Hyper resilience

Om te voorkomen dat een brand in de toekomst vergelijkbaar desastreuze gevolgen heeft, komt OVH met een vijfjarig ‘hyper resilience’-plan. De eerste stap van het plan is het verbeteren van het back-upbeleid. Tot op heden waren back-ups vooral voor intern gebruik bedoeld en in sommige gevallen binnen hetzelfde gebouw of dezelfde regio opgeslagen. Dit systeem geeft echter niet genoeg zekerheid als een datacenter afbrandt en een naburig datacenter daardoor ook beschadigd raakt.

Daarom gaat het bedrijf een nieuwe datacenterregio oprichten, exclusief bedoeld voor back-ups en afgezonderd van de operationele regio’s. Zo kan een ramp niet zomaar zorgen voor dataverlies. Verder krijgen klanten meer mogelijkheden voor back-ups. Die kunnen in de toekomst zelf kiezen hoe hun data veilig wordt gehouden. Dit wordt een gratis dienst.

Tot slot past OVH aan hoe het bedrijf zijn datacenters bouwt en komt het met door software gemanagede resilience over drie datacenters in een regio. Het bedrijf begint daarmee in Parijs en rolt dit later uit naar de rest van Europa, de VS en Azië.

Drie datacenters worden volledig herbouwd

Uiteindelijk wil OVH drie van de vier datacenters in Straatsburg volledig opnieuw opbouwen: SBG1, SBG2 en SBG4. Daarbij kan het bedrijf ook het stroomnet goed aanpakken. Toen het bedrijf zijn eerste datacenter in Straatsburg bouwde, waren de ambities voor de locatie nog klein. Uiteindelijk bleek uitbreiding toch nodig, maar daarbij werd het stroomnet van SBG2 bovenop dat van SBG1 geïnstalleerd. Dit was een van de oorzaken dat die datacenters in 2017 tijdelijk offline waren door een stroomstoring. De brand van maart lijkt veroorzaakt te zijn door een defecte noodstroomvoorziening.