Nog steeds niet alle services van OVHcloud online

Hostingprovider OVHcloud is nog steeds aan het herstellen van de brand die twee van zijn datacenters heeft verwoest. Ruim een maand na de brand zijn er nog steeds klanten van wie de services nog niet terug online zijn.

Herstel van de brand is een echte nachtmerrie, vertelt OVH-CEO Octave Klaba in een tweet. Nadat begin maart een datacenter in Straatsburg (SBG2) volledig afbrandde en een een naastgelegen datacenter (SBG1) zo zwaar beschadigd raakten, voelde het bedrijf zich genoodzaakt SBG1 permanent af te schrijven. OVH was druk bezig met het herstel van zijn services.

Enorme operatie

Hierbij probeert het bedrijf zoveel mogelijk hardware uit SBG1 te redden dat de brand heeft overleefd. De onderdelen moeten hierbij echter stuk voor stuk worden schoongemaakt, wat een arbeidsintensief proces is. Per serverrack duurt het zeven uur, al krijgen de werknemers van OVH er steeds meer handigheid in.

Bovendien was het al een hele logistieke onderneming om werknemers op locatie te krijgen, ze ergens onder te brengen en ze te voeden. De coronapandemie maakt het er ook niet makkelijker op. Zodra de hardware is gereinigd, worden alle onderdelen verplaatst naar SBG3 en weer in elkaar gezet, wat Klaba beschrijft als een gigantisch potje Tetris.

Tijdlijn voor herstel nog niet bekend

In een laatste update over de status van de services vertelt OVH dat 92 procent van de Bare Metal-servers weer aan klanten zijn geleverd, 86 procent van de Public Cloud Instances vervangen zijn, 99 procent van de Public Cloud Storage is vervangen, 79 procent van de diensten van Hosted Private Cloud weer draaien en 84 procent van Bare Metal Cloud vervangen is. Een deel van de diensten is opgevangen op locaties elders in Frankrijk.

Wanneer alle diensten van OVH weer online zijn, is niet bekend. In de tussentijd werkt OVH aan vouchers voor klanten die zijn benadeeld door de brand. Uiteraard hoeven de klanten niet te betalen voor diensten die door de brand offline waren.

