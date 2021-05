Samsung maakt eerste geheugenmodule met CXL-interface

Samsung heeft zijn eerste DDR5-rammodule onthuld op basis van de nieuwe CXL-interface. De nieuwe connector moet voor grote geheugencapaciteiten en bandbreedte zorgen.

Compute Link Interface (CXL) is het resultaat van een samenwerking tussen een grote lijst hardware- en softwarefabrikanten in de industrie. Het is een open standaard, bedoeld om snelle verbindingen met lage latency tot stand te kunnen brengen tussen de processor en randapparatuur, waaronder accelerators, geheugen en andere i/o-apparatuur. De interface is gebaseerd op PCI Express 5.0 en is bedoeld voor gebruik in datacenters.

Hogere capaciteit en bandbreedte

Met CXL is het mogelijk om veel meer geheugen aan te sluiten op het systeem, met bovendien een grotere bandbreedte dan wat nu mogelijk is. Waar geheugen in dimm-slots momenteel gelimiteerd is in het aantal beschikbare slots, is deze beperking met CXL namelijk weggenomen. Hierdoor kunnen er terabytes aan geheugen op een systeem worden aangesloten.

Veel inhoudelijke details, zoals de precieze bandbreedte en capaciteit, maakt Samsung niet over de geheugenmodule bekend. Wel vertelt het bedrijf dat het meerdere controller- en softwaretechnologieën heeft toegepast als memory mapping, interface converting en error management. Hierdoor kunnen processors en grafische kaarten het onderdeel herkennen en gebruiken als normaal geheugen.

Toekomstige toepassingen met big data

Samsung verwacht dat de nieuwe geheugenmodule voornamelijk wordt ingezet bij workloads die grote eisen stellen aan het beschikbare geheugen. Hierbij gaat het onder andere om complexe real-time workloads als kunstmatige intelligentie of andere geheugenintensieve toepassingen die in de toekomst in datacenters worden gedraaid.

Intel heeft de module al gevalideerd voor toekomstige platforms en ook AMD werkt samen met Samsung aan de ontwikkelingen, dus het is zeer waarschijnlijk dat de nieuwe technologie op den duur daadwerkelijk ingezet gaat kunnen worden in het datacenter.

512GB DDR5

Samsung werkt hard aan de volgende generatie van geheugen. Eerder onthulde het bedrijf een DDR5-module met een capaciteit van 512GB. Daarbij beloofde het bedrijf dat de bandbreedte met 7200Mbit/s twee keer zo snel zou zijn als met de huidige generatie van DDR4-geheugen. Samsung is overigens niet het enige bedrijf dat werkt aan CXL-geheugen. Eerder dit jaar maakte ook Micron bekend aan dergelijke producten te werken.