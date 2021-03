Samsung bouwt DDR5 RAM-module van 512GB

Samsung heeft een RAM-module van 512GB gemaakt. Het is de eerste module die het bedrijf heeft gemaakt op basis van de aanstaande DDR5-standaard.

Om het werkgeheugenapparaat te bouwen heeft Samsung acht lagen van 16Gbit-DRAM boven op elkaar gestapeld, vertelt het bedrijf in een persbericht. In totaal kan het onderdeel volgens Samsung een doorvoersnelheid tot 7200Mbit/s behalen, meer dan twee keer zoveel als conventioneel DDR4-geheugen.

Het geheugen moet gebruikt worden voor workloads die een hoge bandbreedte nodig hebben. Samsung noemt voorbeelden als supercomputing, kunstmatige intelligentie, machine learning en data-analyse.

High-k metal gate

Voor de module heeft Samsung gebruikgemaakt van high-k metal gate (HKMG)-technologie. Ten opzichte van het siliciumoxynitride dat normaal gesproken als isolatielaag wordt gebruikt, zou dit voor minder lekkage van stroom moeten zorgen en het stroomverbruik met 13 procent moeten verminderen ten opzichte van zijn voorgangers.

“Samsung is de enige halfgeleiderfabrikant die de logische en geheugencapaciteiten en de expertise heeft om de nieuwste HKMG-technologie te verwerken in de ontwikkeling van zijn geheugenproducten”, vertelt Sohn-Young-soo, vice president van DRAM memory planning bij Samsung.

Het bedrijf werkt overigens ook aan andere varianten van zijn nieuwe DDR5-producten. Vermoedelijk gaat het hierbij om sticks van een kleiner formaat. Deze producten zijn nog in een vroege staat van ontwikkeling, voor gebruik door een selecte groep klanten voor verificatie en certificatie.

Intel is verheugd

Carolyn Duran, Vice President and GM of Memory and IO Technology bij Intel, vindt het een belangrijke ontwikkeling. “Met de exponentiële groei van de hoeveelheid data die verplaatst, opgeslagen en verwerkt wordt, komt de overgang naar DDR5 op een kritiek buigpunt voor cloud-datacenters, netwerken en edge-implementaties. Intels engineeringteams werken nauw samen met geheugenleiders als Samsung om snel, energiezuinig DDR5-geheugen te leveren dat prestatiegeoptimaliseerd is en compatibel met onze aanstaande Intel Xeon Scalable-processoren, codenaam Sapphire Rapids.”

