Nieuw Netgear Orbi Pro-systeem maakt meshnetwerk met wifi 6

Netgear heeft het Orbi Pro WiFi 6 Mini (SXK30)-systeem aangekondigd. Het systeem combineert een router met een satelliet om zo eenvoudig een klein bedrijf of thuiskantoor volledig met wifi te dekken.

De Orbi Pro WiFi 6 Mini zendt zijn signaal uit op basis van wifi 6, ook wel bekend als 802.11ax. Hiermee is een theoretische maximumsnelheid van 1,8Gbit/s haalbaar, al zullen de praktijkresultaten lager liggen. Netgear belooft een basisdekking van 250 vierkante meter, maar biedt losse satellieten aan om het systeem mee uit te breiden. Met een maximum van vier satellieten is een gebied van 625 vierkante meter met bereik te dekken.

Features

Het systeem is voorzien van de te verwachten moderne features van kleinzakelijke wifi-oplossingen. Zo kunnen er aparte wifikanelen worden opgezet, is er ondersteuning voor WPA3 en kunnen er maximaal 4 afzonderlijke ssid’s en VLAN’s worden aangemaakt. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om een apart netwerk voor thuis en voor werk op te zetten, naast een gastnetwerk. Om ook bedrade apparaten eenvoudig aan het wifinetwerk toe te voegen, is zowel de router als elke satelliet voorzien van vier gigabitethernetpoorten.

“Het nieuwe Orbi Pro WiFi 6 Mini dual-band mesh-systeem speelt in op de behoefte van gebruikers om thuis te werken of te studeren. Het zorgt voor een bedrijfsvriendelijk wifinetwerk dat hogere snelheden, verbeterde beveiliging en een grotere dekking biedt, en zo de productiviteit van zakelijke (en privé-)gebruikers en tegelijkertijd de beveiliging van het gecombineerde netwerk verbetert”, aldus Arend Karssies, Regional Director Benelux & Nodics bij Netgear.

Beschikbaarheid

Het systeem is binnenkort in drie verschillende configuraties verkrijgbaar. Voor 299,99 euro krijg levert Netgear de router met één satelliet. Voor 100 euro meer zit er een tweede satelliet in de doos. De satellieten zijn ook los verkrijgbaar, voor een adviesprijs van 159,99 euro. Gebruikers krijgen gratis een 1-jarig abonnement op Netgear Insight. Hiermee kan een beheerder op afstand helpen met het instellen van het netwerk.

