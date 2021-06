Microsoft introduceert edge-suite voor private 5G-netwerken

Microsoft komt met de suite Azure private MEC, om op edge-locaties private 5G-netwerken op te zetten. Hiermee wil de techgigant onder meer een footprint krijgen op de groeiende markt voor Industry 4.0-oplossingen.

Private en lokale 5G-netwerken lenen zich uitstekend om alle sensors in fabrieken met elkaar te verbinden, deze data naar een lokale edge computing-omgeving te transporteren en de data binnen de fabriek te analyseren en direct weer toe te passen. Dit scheelt veel geld en tijd in vergelijking met het verwerken van alle data op een meer remote locatie.

Onderdelen

Slimme of Industry 4.0-netwerken met een private 5G-netwerk binnen fabrieken zijn afhankelijk de on premises hardware, de softwareapplicaties voor het verwerken van data en tools om het geheel te beheren. Dit is precies wat Microsoft met Azure private MEC biedt. Eigenlijk is de suite een vooraf geïnstalleerde en geïntegreerde omgeving waarin deze drie elementen samenkomen. Daardoor kunnen klanten van scratch en snel deze private 5G-netwerkomgevingen voor Industry 4.0 opzetten en in gebruik nemen.

Concreet vormen Azure Stack Edge appliances de basis van de Azure private MEC-oplossing. Deze appliances zijn kleine edge servers die bedrijven in staat stellen een miniatuurversie van de Azure public cloudomgeving in hun eigen on-premises locatie te draaien. Het beheer van deze servers loopt via dezelfde tools die beheerders gebruiken voor het orkestreren van hun public cloudbronnen.

Softwarefunctionaliteit

De software- of applicatie- en de beheercomponenten voor de Azure private MEC-suite hebben een centrale basis in de, nog in preview, meegeleverde Azure Network Function Manager. Deze software biedt een centrale beheerinterface voor het orkesteren van de diverse andere benodigde applicaties. Via de beheerconsole kan beheer bijvoorbeeld worden geautomatiseerd.

De benodigde applicaties, zoals netwerkbeheerapplicaties, worden ook wel netwerkfuncties genoemd. Via de Azure Network Function Manager interface kunnen beheerders deze downloaden bij Microsoft zelf, maar ook netwerkfunctionaliteit van andere aanbieders via de Azure Marketplace.

Netwerkfunctionaliteitoplossingen

Netwerkfuncties die nu al beschikbaar zijn, komen onder meer van de door Microsoft overgenomen bedrijven Affirmed Networks en Metaswitch Networks. Zo biet Fusion Core, afkomstig van Metaswitch, de belangrijkste bouwstenen voor het opzette van een 5G-netwerk. Dit inclusief functionaliteit voor het beheer van verbindingen tussen de verschillende systemen, het versturen van datapakketten en het handhaven van de regels rondom security. De applicatie wordt als een container geleverd.

De Affirmed Private Network Service doet hetzelfde als Fusion Core, maar is specifiek een dienst voor telecomoperators. Met deze oplossing kunnen telecomoperators het gehele private 5G-netwerk voor hun klanten beheren, op afstand automatiseren en de infrastructuur in de gaten houden.

Microsoft geeft aan dat meer functionaliteit binnenkort vanuit het ecosysteem valt te verwachten. Denk daarbij aan oplossingen van onder andere Celona, ASOCS, Netfoundry, Versa, Nuage Networks, VMware SD-WAN by Velocloud, Fortinet en 128 Technology.

