Veeam heeft twee specifieke Cirrus back-up-as-a-service (BaaS)-oplossingen voor specifiek Microsoft 365 en Microsoft Azure geïntroduceerd. Dit moet Microsoft-klanten meer flexibiliteit geven over hoe zij de diensten van Veeam willen gebruiken voor het beschermen van hun zakelijke on-prem-, cloud- of hybride-activiteiten.

Voor het bieden van de nieuwe BaaS-oplossingen voor Microsoft 365 en Azure gebruikt Veeam de Cirrus-technologie van het eerder dit jaar overgenomen CT4. De BaaS-technologie draait boven op het Veeam data back-up- en recoveryplatform en is volledig cloudnative.

De Cirrus BaaS-technologie en -dienst kan bij Veeam worden afgenomen vanuit de cloud, via een service provider of als SaaS-dienst.

Microsoft 365-oplossing

Meer specifiek geeft Cirrus by Veeam for Microsoft 365 bedrijven de mogelijkheid hun back-up-strategie voor MS365 te versimpelen door software, infrastructuur en onbeperkte storage in een enkele clouddienst te stoppen voor een enkele prijs. Daarnaast gaat het hierbij om aanpasbare back-up, flexibele herstelopties en krachtige zoekfunctionaliteit, maar ook om ingebouwde ‘immutability’.

De dienst bouwt voort op de bestaand huidige on-prem back-up- en recovery-dienst van Veeam voor MS365, Veeam Backup for Microsoft 365.

Cirrus voor Azure

Daarnaast lanceert de Veeam-dienst Cirrus for Microsoft Azure een volledig gehoste en voorgeconfigureerde oplossing voor Azure en biedt robuuste back-up- en recoverymogelijkheden. De dienst beschikt onder meer over een snelle ROI, ingebouwde back-up-, security en FinOps-features voor het Azure Well-Architected Framework, aanpasbare RPO’s en recovery-functionaliteit naar iedere locatie.

Beide diensten zijn vanaf begin 2024 beschikbaar. De Veeam Cirrus-producten zijn direct beschikbaar via de Azure-marketplace en de distributiekanalen van Veeam. Binnenkort komen er meer mogelijkheden deze diensten af te nemen.

