Er komen twee nieuwe WLAN-apparaten van D-Link uit. Het gaat om het nieuwe mesh wifi 6-systeem COVR-X1862 (die komt in een set van 2) of COVR-X1863 (die komt in een set van 3) en de wifi 6 Range Extender DAP-X1860. Het nieuwe mesh-systeem zou tot wel 600 vierkante meter voor internetverbinding kunnen zorgen.

Het mesh wifi 6-systeem en de wifi 6 Range Extender van D-Link bereiken gecombineerde dual-band WLAN-snelheden tot 1,8 Gbps. Hiermee is er bandbreedte op elke locatie in huis of op kantoor. Het netwerk kan via de DP-X1860 in een handig stekkerontwerp in één keer worden uitgebreid naar 185 vierkante meter. Elk toegangspunt kan zijn eigen unieke netwerk genereren, waarbij de verbinding naadloos in elkaar overgaat.

D-Link COVR-X1862 en COVR-X1863D

Die naadloze overgang is belangrijk voor het doorgeven van signaal in 4K en bijvoorbeeld beeldbellen. Om het netwerk sterker te maken, kun je de set optioneel aanschaffen met twee of drie stations waarmee die dekking van maximaal 600 vierkante meter (of 420 vierkante meter) wordt behaald. Zijn er meer COVR-points beschikbaar, dan kunnen die het gebied nog verder uitbreiden voor bijvoorbeeld grotere bedrijven.

De systemen beschikken over een 5GHz-module die overdrachtssnelheden tot 1.200 Mbps haalt en een 2,4 GHz-module die tot 574 Mbps haalt. De netwerkcapaciteit wordt geoptimaliseerd door OFDMA- en BSS-kleurentechnologie en via Smart Roaming kan de sterkte van het LAN-signaal voortdurend worden gecontroleerd. De verbinding is nog sneller wanneer je de kabel gebruikt, want in elk access point zit een Gigabit Ethernet-poort.

Bescherming tegen kwaadwillenden

De AX1800 Mesh wifi 6 Range Extender DAP X1860 biedt dual band met 1.200 plus 574 Mbps en 1.024 kwadratuur-amplitudemodulatie. Dankzij OFDMA en MU-MIMO wordt er efficiënt gebruikgemaakt van de beschikbare bandbreedte, ook als meerdere apparaten zich op hetzelfde netwerk bevinden. Gebruik je daarbij een D-Link Mesh wifi 6 router, dan kun je een naadloos mesh WLAN creëren. Het netwerk is beschermd tegen ongeautoriseerde toegang dankzij WPA3 wifi-beveiliging met 128-bits encryptie.

Beide apparaten kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd met de D-Link wifi app en bieden ondersteuning voor spraakbesturing (Alexa en Google Assistant). D-Link COVR-X1862 en COVR-X1863D zijn nu verkrijgbaar. De COVR-X1862 en de COVR-X1863 mesh WLAN-sets kosten respectievelijk 183 euro en 275 euro. De DAP-X1860 Range Extender is beschikbaar voor een adviesprijs van 88,90 euro.