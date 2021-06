Mobile Vikings gaat zakelijke diensten leveren

Mobile Vikings, een Mobile Virtual Network Operator (MVNO) onder de vlag van Proximus, gaat zich nu ook richten op de zakelijke markt met een eenvoudig aanbod. Vooral kleine en middelgrote bedrijven kunnen hiervan profiteren.

De MVNO Mobile Vikings levert na jarenlang alleen consumentendiensten te hebben geleverd, nu ook een zakelijk aanbod. Waar eerst alleen nog zelfstandigen door het toevoegen van hun BTW-nummer een soort van ‘zakelijk abonnement’ bij de MVNO konden afnemen, is dat nu ook mogelijk voor bedrijven met verschillende medewerkers, vooral kleinere en middelgrote bedrijven.

Eenvoudig zakelijk aanbod

Mobile Vikings komt voor deze zakelijke klanten met een eenvoudig zakelijk aanbod Mobile Vikings for Business. Bedrijven kunnen bij de MVNO hiermee zonder vast contract online een abonnement afsluiten. Hierbij krijgen zij toegang tot een klantenportal waarin zich verschillende abonnementen bevinden. Het bedrijf kiest vervolgens het abonnement, maar geeft ook de medewerkers zelf toegang tot de portal. Hierdoor kunnen de medewerkers later zelf bepalen of zij van abonnement willen veranderen en daarvoor meer betalen. Uiteindelijk krijgt het bedrijf de complete factuur met eventuele kortingen.

De abonnementen komen in vier smaken inclusief onbeperkt bellen en sms versturen; 5 GB aan data, 10 GB aan data, 12 GB aan data of onbeperkte data. Het zakelijke aanbod van Mobile Vikings verloopt via het netwerk van Orange en niet via het eigen mobiele netwerk van moederbedrijf Proximus.

Overige zaken regelen

Verder worden binnen de portal alle bijkomstige zaken geregeld, zoals Viking-loyaliteitspunten of meer data via Viking Clans. Verder kunnen bedrijven ook op deze manier zaken beheren als het stoppen van abonnementen en het deactiveren of overdragen van mobiele nummers. De factuur wordt vervolgens maandelijks, al dan niet voorzien van een korting, naar het bedrijf gestuurd.

Bedrijven kunnen per direct profiteren van het zakelijk aanbod van Mobile Vikings.