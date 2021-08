‘Uitgaven aan 5G-infrastructuur gaan dit jaar flink groeien’

Leveranciers van 5G-infrastructuur kunnen dit jaar een flinke groei in hun verkopen tegemoetzien, zo stellen onderzoekers van Gartner. Telecomoperators gaan wereldwijd de uitrol van 5G-netwerken, vooral in grote stedelijke omgevingen, flink versnellen.

Uit het onderzoek van Gartner komt naar voren dat de markt voor 5G-infrastructuur dit jaar een flinke opleving tegemoet kan zien. De markt voor 5G-infrastructuuroplossingen neemt dit jaar met 39 procent toe tot een totale omzet van ruim 16 miljard euro (19,1 miljard dollar). Ook de hele markt voor draadloze infrastructuuroplossingen groeit flink. Dit jaar moet dit complete marktsegment, waarvan 5G-infrastructuur een deel vormt en het snelst groeiende onderdeel is, een omzet realiseren van in totaal 41,5 miljard euro (48,8 miljard dollar).

Een belangrijke reden voor de snelle groei van de markt voor 5G-infrastructuur is volgens Gartner de huidige pandemie. Hierdoor is er meer behoefte aan ultrasnelle breedbandnetwerken voor het online streamen van video, online gaming en social mediagebruik.

Regio’s en stedelijke omgevingen

Wanneer naar de aparte wereldregio’s wordt gekeken, dan is de omzet in China het meest toegenomen. Noord-Amerika volgt op een tweede plaats doordat telecomoperators meer inzetten op het dynamisch delen van frequenties in het beschikbare spectrum en het gebruik van op millimeter wave gebaseerde basisstations. In West-Europa nemen de investeringen in 5G-infrastructuur toe vanwege het verkrijgen van spectrumlicenties, het moderniseren van de mobiele core-infrastructuur en het voldoen aan alle wet- en regelgeving.

Daarnaast constateert Gartner ook dat telecomoperators vooral 5G uitrollen in de grote stedelijke omgevingen. Leverde in 2020 nog slechts 10 procent van de telecomoperators 5G-diensten in deze omgevingen, over drie jaar in 2024 zal dit 60 procent zijn.

Ook snellere glasvezeltechnologie

Niet alleen 5G is als breedbandtechnologie populair, zo geeft het onderzoek verder aan. Hoewel langzamerhand werknemers terugkeren naar kantoor, constateren de experts dat consumenten hun eigen breedbandverbindingen voor werken op afstand blijven verbeteren. Zij kijken niet alleen naar als alternatief, maar ook naar vaste breedbandoplossingen en vooral glasvezel. Dit verklaart volgens Gartner de toenemende populariteit van XGS-PON, een technologie die straks ook door de Nederlandse telecomoperator Delta Fiber wordt geleverd.

Tegen 2025 zal daarom 60 procent van grote telecomoperators deze technologie gaan aanbieden voor het leveren van ultrasnelle internetverbindingen aan huishoudens en aan zakelijke eindgebruikers. Twee keer zoveel als in 2020.