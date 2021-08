Gigabyte zet testomgeving op met Belgisch Server Storage Solutions

Gigabyte gaat samenwerken met de Belgische serverspecialist Server Storage Solutions (S3S). De partijen gaan een gezamenlijke testomgeving opzetten.

Binnen de samenwerking willen Gigabyte en S3S zich meer gaan toeleggen op het bieden van testmogelijkheden voor servertechnologie. Hiermee willen zij bedrijven uit de Benelux-regio de mogelijkheid bieden hun technische kennis van de snel veranderende servertechnologie voor applicaties op peil te houden.

Testen van geschikte hard- en software

Concreet willen fabrikant Gigabyte en S3, in samenwerking met chipsetfabrikant NVIDIA, hiervoor nu een platform ontwikkelen dat bedrijven een testomgeving kan bieden voor proof of concepts en het valideren van diverse oplossingen. Deze testomgeving beschikt over onder meer de juiste geoptimaliseerde hard- en software voor het uitvoeren van deze testen. Dit kan uiteindelijk bedrijven veel geld en tijd besparen omdat zij de systeemtesten niet op hun eigen locatie hoeven uit te voeren. Ook kunnen bedrijven zo makkelijker de ROI van de eventueel aan te schaffen hard- en software makkelijker inschatten op basis van gedetailleerde maatwerkgegevens.

Eigenschappen testomgeving

De op te zetten testomgeving bestaat onder meer uit een GIGABYTE G262-ZR0 compute serversysteem. Dit is een 2U-platform met twee AMD EPYC Rome 7282 CPU’s en een NVIDIA GPU baseboard met vier NVIDIA A100 80GB SXM4 GPU’s. Deze GPU’s draaien op de meest recente derde generatie NVLink interconnecttechnologie. Het systeem-geheugen en de lokale SSD-opslagcapaciteit kan naar wens van de klant worden aangepast. De hele GPU-softwarestack is daarnaast aangepast om op workload-niveau de beste resultaten aan te geven.

