Juniper Networks en Intel werken samen aan ontwikkeling OpenRAN

Juniper Networks en Intel gaan werken aan het ontwikkelen van OpenRAN-netwerken. Beide partijen willen telecomoperators meer keuzevrijheid geven en de investeringskosten in RAN-appratuur laag houden.

Binnen de telecomwereld is OpenRAN (ORAN) de nieuwe manier van werken voor de opbouw van de Radio Acces Network (RAN)-infrastructuur. In plaats van dat iedere netwerkleverancier zijn eigen technologie hiervoor gebruikt en verkoopt en voor klanten een vendor-lockin realiseert, is nu een open algemeen geaccepteerde structuur de norm.

Met OpenRAN zijn de protocollen en interfaces tussen de radio-infrastructuur -de antennes- en de overige hard- en software gebaseerd ‘open’. Dit betekent dat telecomoperators meer keuze hebben in verschillende leveranciers voor deze netwerkonderdelen, biedt dit hen meer opties en kunnen zij makkelijker innoveren. Met OpenRAN is het ook mogelijk veel eenvoudiger nieuwe diensten aan het RAN-netwerk toe te voegen, zoals AI-oplossingen.

Juniper Networks en Intel

De strategische samenwerking met Intel voor OpenRAN moet de ontwikkeling van dit open initiatief voor telecomnetwerken een boost geven, zo verkondigen beide partijen. Zeker Juniper Networks vindt dit heel belangrijk. Het bedrijf is al geruime tijd een voorstander van OpenRAN. Vooral omdat de specialist op het gebied van zogenoemde ‘AI-driven’ netwerkomgevingen naar eigen zeggen zijn klanten altijd de beste netwerkervaring wil bieden. Juniper Networks is bijvoorbeeld zeer actief binnen de belangenorganisatie voor OpenRAN, de O-RAN Alliance en een exclusieve licentieovereenkomst voor het intellectuele eigendom van Netsia. Ook werkt het al met Intel samen in diens 5G Lab.

Onderdelen samenwerking

De samenwerking tussen Juniper Networks en Intel bestaat uit het verder integreren van elkaars technologie. Onder meer zijn nu de Juniper RAN Intelligent Controller (RIC), een van de bouwstenen uit een RAN-infrastructuur, en het Intel FlexRAN-platform met elkaar geïntegreerd en gevalideerd voor een gebruiksvriendelijk en intelligent RAN-systeem dat aan alle ORAN-eisen voldoet.

Ook voert de netwerkspecialist nu samen met Intel Labs R&D-werkzaamheden uit die moeten leiden tot specifieke applicaties voor het RIC-platform. Dit moet uiteindelijk leiden tot de al eerdergenoemde verbeterde klantenervaring, het waarborgen van een maximale Return on Investment (ROI) en het versnellen van het innovatietempo voor OpenRAN.

Verder gaan beide partijen samen pilots draaien bij klanten. Intel zal hiervoor onder meer prestatietests uitvoeren die de implementaties van de OpenRAN-omgevingen moeten verbeteren. Op deze manier hopen beide partijen voor hun klanten een betere time-to-market te realiseren, zodat zij sneller bepaalde diensten kunnen activeren. Voorbeelden hiervan zijn onder andere 5G of toepassingen en oplossingen als edge computing of de inzet van AI.

