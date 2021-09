SMIC bouwt nieuwe chipfabriek in Shanghai

SMIC is van plan om een nieuwe chipfabriek te bouwen in Shanghai. De meer dan 7 miljard euro kostende faciliteit zal een capaciteit hebben van 100.000 12-inch-wafers per maand.

Het plan krijgt steun van de lokale overheid, die daarvoor in een jointventure met SMIC zit, waarin het bedrijf een meerderheidsbelang heeft, zo zegt Reuters. SMIC, de grootste chipfabrikant van China, krijgt ook via een staatsfonds steun. De afgelopen jaren heeft de regering al miljarden uitgegeven om binnenlandse chipbedrijven te helpen hun achterstand op buitenlandse concurrenten in te lopen. Eerder werd al bekend dat er ook nieuwe fabrieken komen in Shenzhen en Beijing.

Zwarte lijst

SMIC staat op de zwarte lijst van de Amerikaanse overheid. Dat betekent dat het geen geavanceerde productieapparatuur van Amerikaanse leveranciers mag krijgen. Hierdoor zijn de plannen van het bedrijf om over te stappen naar de fabricage van high-end chips uitgesteld.

Zwarte lijst of niet, het wereldwijde chiptekort heeft ook SMIC geen windeieren gelegd. De uitbreidingsplannen komen kort nadat buitenlandse concurrenten bekendmaakten nieuwe fabrieken te bouwen. Zo gaat het Taiwanese TSMC 10 miljard euro uitgeven om een nieuwe chipfabriek te bouwen in Arizona. TSMC, monopolist van de markt voor geavanceerde chips, maakte eerder bekend de prijzen te verhogen. Wellicht heeft dat meegespeeld in de beslissing van SMIC.