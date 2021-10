Nieuwe Europese Intel fabriek komt hoogstwaarschijnlijk in Duitsland

Door het grote chiptekort zijn veel chipfabrikanten aan het uitbreiden. De grootste uitbreidingen vinden plaats in Taiwan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Hoeveel bedrijven in Europa een chipfabriek gaan bouwen, is nog onduidelijk. Intel heeft tot op heden als enige toegezegd een Europese fabriek te gaan bouwen. Die fabriek komt hoogstwaarschijnlijk in Duitsland.

Om het globale chiptekort op te lossen zijn meer fabrieken nodig. De drie belangrijkste spelers, Intel, Samsung en TSMC, zijn inmiddels allemaal begonnen met het bouwen van nieuwe fabrieken. Ook breiden ze bestaande fabrieken uit. Daarnaast wordt er nog onderzocht welke locaties ideaal zijn om nog meer fabrieken te bouwen.

Intel heeft tot op heden als enige fabrikant toegezegd een extra fabriek in Europa te gaan bouwen. Intel heeft al een fabriek in Ierland, maar daar komt dus een tweede fabriek bij. Het Verenigd Koninkrijk is naar verluidt afgevallen vanwege de Brexit. In een recent interview van Techzine met Intel is duidelijk geworden dat het bedrijf 70 voorstellen heeft ontvangen van lokale overheden voor nieuwe fabriekslocaties. De meeste voorstellen komen verreweg uit Duitsland. Van die 70 voorstellen zijn er op dit moment nog tien over en daaruit gaat Intel een keuze maken. Procentueel gezien maakt Duitsland op dit moment de meeste kans.

Welke landen er nog meer in de race zijn is onduidelijk. Nederland zou interessant kunnen zijn vanwege de aanwezigheid van ASML. Dat is echter maar een klein pluspunt, vergeleken tot de subsidies die klaar liggen. Er is sowieso een flinke pot Europese subsidie beschikbaar van tientallen miljarden, maar daar bovenop zou Duitsland nog extra miljarden willen subsidiëren. De Nederlandse overheid heeft naar verluidt 300 miljoen euro beschikbaar voor extra subsidies. Voor een fabrikant zullen eventuele voorwaarden die gepaard gaan met zo’n subsidie ook belangrijk zijn, maar meer is altijd beter natuurlijk.

Intel heeft aangegeven dat het echt een mega fabriek wil neerzetten in Europa. Die bestaan vaak uit 8 kleinere fabrieken. Over een periode van tien jaar gaat het om een investering van zo’n 80 miljard euro door Intel. Het binnenhalen van zo’n grote fabriek levert dus ook wel economische voordelen op voor een regio.

Samsung heeft vooralsnog niets losgelaten over het mogelijk openen van fabrieken in Europa. Deze partij focust zich momenteel vooral op Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Wel is de EU in gesprek met Samsung. TSMC zou wel overwegen om in Europa een fabriek te bouwen, waarbij Duitsland ook favoriet zou zijn. Al is ook dit nog weinig concreet.