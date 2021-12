‘Italië en Intel onderhandelen over chipfabriek van 8 miljard euro’

Italië onderhandelt met Intel over de vestiging van een grote fabriek voor processors. De omvang van de investering van Intel zou ongeveer 8 miljard euro (9 miljard dollar) bedragen.

De gesprekken tussen de Italiaanse Staat en Intel gaan over de vestiging van een grote fabriek voor het verpakken van semiconductors in het Zuid-Europese land, stellen bronnen van Reuters. Het gaat om een fabriek die geavanceerde processors kan produceren met innovatieve technologie. De investering van 8 miljard euro wordt ‘uitgesmeerd’ over meerdere jaren vanaf het moment dat de productie van de processors daadwerkelijk start.

De omvang van de investering in een Italiaanse fabriek zou het land verzekeren van een behoorlijk deel, tien procent, van het bedrag van 80 miljard euro dat de chipfabrikant voor het bouwen van chipfabrieken in Europa heeft gereserveerd.

Geen gelopen race

Volgens de ingewijden is de vestiging van de Intel-fabriek in Italië zeker nog geen gelopen race. De Italiaanse regering wil exact van Intel weten welke plannen het heeft voor de fabriek. Vooral op het gebied van banen en energiekosten.

Wanneer Intel deze plannen duidelijk kan overleggen, geeft de Italiaanse regering pas een akkoord en is het bereid Intel bepaalde voordelen te geven. Pas wanneer de deal daadwerkelijk is getekend, wordt de locatie van de nieuwe chipfabriek bepaald.

Opschaling Europese productie

Intel wil in de komende jaren de eigen productie van processors, en misschien ook die van anderen, in Europa flink opschalen. Hiermee wil de chipfabrikant mogelijke tekorten aan processors in deze regio’s tegengaan. Veel Europese landen hopen deze fabrieken te mogen huisvesten. Op dit moment is Duitsland, als grootste economie binnen de EU, het meest favoriet voor een mega Intel-fabriek. Ook Frankrijk is een serieuze kandidaat.

Intel hoopt de definitieve locaties van de nieuwe fabrieken in Europa begin 2022 bekend te maken.

