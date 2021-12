Waarde Texas Instruments schiet naar €150 miljard door chiptekort

De waarde van Texas Instruments schiet naar €150 miljard. Het gevolg van een unieke positie in een schaarse chipmarkt.

COVID-19 verhoogde de vraag naar consumentenapparatuur en voertuigen. Chipfabrikanten zijn tot op de dag van vandaag niet of nauwelijks in staat om in de vraag te voorzien. Smartphones, auto’s en gameconsoles worden vertraagd geleverd.

Een veelgenoemde oorzaak is een gebrek aan capaciteit onder fabrikanten van digitale chips, waaronder Intel en Samsung. Het gebrek van analoge chips wordt minder goed belicht. Daarmee werd fabrikant Texas Instruments in de afgelopen decennia groot.

Terwijl Amerikaanse en Europese hardwareproducenten naarstig wachten op chips uit fabrieken in Azië, wacht de markt aldaar op Texas Instruments (TI). Volgens onderzoek van TrendForce ligt het aandeel van TI in de markt voor analoge chips tussen de 17 en 20 procent. De grootste fabrikant ter wereld.

De functie van analoge chips verschilt van digitale chips, maar is desalniettemin onmisbaar in de productieketen van hardware. In een Apple-rapport van oktober 2021 beschrijft CEO Tim Cook dat Apple meer problemen heeft met het tekort van analoge chips dan digitale chips. In dezelfde maand piekte de aandeelprijs van Texas Instruments op bijna 200 dollar, een verdubbeling van de prijs vóór de pandemie.

De toekomst

Texas Instruments heeft een luxeprobleem. De vraag naar analoge chips is niet bij te benen. De aanleg van nieuwe fabrieken is gestart, maar omdat de afronding daarvan nog jaren kan duren, blijft de oplossing voor het tekort buiten zicht.

Bovendien lijkt de organisatie uitbreiding te mijden. Hoewel meer productiecapaciteit de huidige marktwaarde van €150 miljard op kan krikken, komt de vraag naar analoge chips in vlagen. Volgens de Wall Street Journal zegt de managementlaag van Texas Instruments voorzichtig om te willen gaan met het beantwoorden van marktvraag.

