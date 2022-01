Cato Networks vernieuwt SASE-dienst, word waakhond van cloudsecurity

De SASE-dienst van Cato Networks is vernieuwd met een gigantische update. De organisatie sleutelde aan de management app om meer queries van netwerkgebeurtenissen toe te staan. Een nieuwe security-analyse van 5.000 veelgebruikte cloudapplicaties helpt te overwegen of een app veilig genoeg is om op het netwerk uit te rollen. Twee dashboards bieden een strakker inzicht in security en bandbreedteverbruik.

Word je gevraagd om een veilig grootzakelijk bedrijfsnetwerk op te tuigen, dan heb je twee gangbare opties. Allereerst: de combinatie van SD-WAN en aanvullende veiligheidsmaatregelen als Firewall as a Service (FWaaS) en Cloud Access Security Broker (CASB). Ten tweede: SASE, waarbij SD-WAN en veiligheidsmaatregelen ineen worden geleverd. Cato Networks specialiseert zich in het laatste.

De dienstverlener heeft 70 wereldwijde PoP’s. Neem je SASE van Cato Networks af, dan leid je al het netwerkverkeer van de organisatie naar een van de PoP’s. Vandaaruit belandt het verkeer in de cloud van Cato Networks. In de cloud wordt het verkeer beveiligd, beheerst en teruggeschoten naar clients.

Dat is evengoed te bereiken met een combinatie van SD-WAN en netwerksecurity, maar daartegenover staan weken of maanden aan de tekentafel. In het geval van SASE is de infrastructuur reeds aangelegd. Je betaalt de aanbieder, verbindt alles met de PoP’s en bent klaar. Onverwachtse gaten zijn zeldzaam, want andere klanten gingen je voor.

Onlangs introduceerde Cato Networks een gigantische update van de dienstverlening. De organisatie vernieuwde de backend van de Cato Management App, het systeem dat klanten zicht geeft op het netwerkverkeer van cloudapps en locaties. Queries van gebeurtenissen in het netwerk verlopen efficiënter dan voorheen. Hoognodig, want volgens Cato Networks genereren alle klanten gezamenlijk twee miljard netwerkgebeurtenissen per dag. Een nieuwe pipeline faciliteert een groter aantal queries. Specifiekere filters stellen operators in staat om gebeurtenissen op te halen die ertoe doen.

Daarnaast maakte Cato Networks de frontend van de app aanpasbaar. Eerder bood het systeem een overzicht van alle locaties die met de cloud van Cato Networks zijn verbonden. Sinds de update kies je zelf welke locaties worden weergegeven.

Ook voegde Cato Networks een catalogus van meer dan 5.000 veelgebruikte zakelijke cloudapplicaties toe. De organisatie voorziet elke applicatie van een risicoscore. Cato Networks bedeelt de risicoscore toe op basis van machine learning-algoritmen. De organisatie scant apps op de aanwezigheid van veiligheidsmaatregelen, waaronder MFA, versleuteling en SSO. Het resultaat is een neutraal antwoord op de vraag of een applicatie qua veiligheid geschikt is voor het netwerk van een organisatie.

Tot slot lanceerde Cato Networks twee interactieve dashboards. Het Threat Dashboard biedt een samenvatting van inzichten uit Cato’s securitytechnologie. Data van het Intrusion Prevention System (IPS), de FWaaS, Secure Web Gateway (SWG) en anti-malwarediensten wordt overzichtelijk weergegeven. In een oogopslag overzie je de meest dringende bedreigingen, gesorteerd op basis van ernst en tijdstip. Het Application Dashboard biedt inzicht in het bandbreedteverbruik van apps op het netwerk. Je hebt zicht op alle applicaties of applicaties naar keuze, in het volledige netwerk of per netwerkonderdeel.