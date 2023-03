De Belgische telecomoperator Proximus wil meer met concurrenten samenwerken bij de uitrol van glasvezel. Dit stelde topman Guillaume Boutin in het Belgische parlement.

In zijn gesprek met een Kamercommissie, waarover DataNews schrijft, kondigde CEO Boutin aan dat de telecomoperator met concurrenten in gesprek wil over de verdere uitrol van glasvezel in België. Vooral over mogelijke samenwerking op dit gebied. Volgens hem heeft het geen zin om straten en wegen constant open te leggen, wanneer iedere aanbieder zijn eigen bekabeling wil aanleggen.

Bovendien is het verglazen van heel België een dure aangelegenheid, zeker als het gaat om dunbevolkte gebieden. Dit maakt de aanleg zeer kostbaar en niet altijd economisch interessant. Samenwerking tussen aanbieders, vooral voor deze laatste gebieden, kan uitkomst bieden.

Meer afstemming noodzakelijk

Volgens Proximus ligt daarom samenwerking en meer coördinatie tussen glasvezelaanbieders voor de hand. Toch verbiedt de Belgische wet op dit moment deze samenwerking met bijvoorbeeld Orange en Telenet, omdat dan sprake zou zijn van kartelvorming.

Boutin vindt daarom dat de Belgische telecomtoezichthouder BIPT een framework moet opstellen waarin constructieve gesprekken tussen concurrenten mogelijk worden. Hij hoopt dat op die manier een ‘overcapaciteit’ wordt vermeden. Met nadruk geeft hij aan dat Proximus geen monopoliepositie nastreeft en meer praktisch denkt. Bijvoorbeeld dat verschillende operators in dunbevolkte gebieden hun netwerken delen.

Geen wens voor vierde nationale operator

Tegenover de Kamercommissie herhaalde Boutin ook nog eens zijn bezwaren tegen de komst van een vierde nationale operator. Op dit moment zijn drie operators landelijk actief, maar verwacht wordt dat ook de Roemeense operator DIGI in België actief wil worden.

De CEO ziet de komst van een vierde operator op de langere termijn niet houdbaar en vindt daarnaast dat het aantal operators in Europa moet worden ‘gerationaliseerd’.

