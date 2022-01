Paessler maakt PRTG Hosted Monitor beschikbaar

Paessler maakt de PRTG Hosted Monitor-dienst beschikbaar in Nederland. De dienst maakt het mogelijk vanuit een centrale omgeving alle datacenter-, infrastructuur- en IoT-omgevingen in de gaten te houden.

De monitoringsdienst is gebouwd op basis van de bestaande PRTG Network Monitor-oplossing. De komst van de PRTG Hosted Monitor-service biedt netwerkbeheerders een gehoste oplossing die hen volledig op het gebied van netwerkmonitoring kan ontlasten.

Vooraf gedefinieerde sensoren

De gehoste dienst beschikt over meer dan 250 verschillende vooraf gedefinieerde sensoren. Hiermee kunnen beheerders iedere device in de gaten houden waaraan een IP-adres is gekoppeld. Alle informatie komt binnen in een enkele omgeving en dashboard, zodat beheerders real time inzicht krijgen in de gehele netwerkomgeving en daarin functionerende devices. Waar deze zich ook mogen bevinden.

Voordelen

Een voordeel van PRTG Hosted Monitor is dat het monitoren van IT-omgevingen mogelijk is zonder daarvoor zelf core-servers te hebben. De dienst is on-demand vanuit de cloud beschikbaar en wordt gehost binnen de public cloud van AWS. De dienst is ook in staat zowel on-premises-oplossingen en -toepassingen in de gaten te houden, als cloudgebaseerde infrastructuur.

Verder biedt de Paessler PTRG Hosted Monitor-dienst klanten diverse besparingen op het gebied van CAPEX. In plaats van het zelf investeren in nieuwe monitoringstechnologie, nemen klanten de dienst via een abonnement bij de leverancier af. Klanten krijgen ook volledige flexibiliteit bij hun abonnementen, licenties en contracten. Zij hebben de mogelijkheid tussentijds de omvang van hun licenties op- of af te schalen. Ook kunnen zij kiezen tussen maandelijkse of jaarlijkse abonnementen.

Paessler PTRG Hosted Monitor is per direct leverbaar in alle wereldregio’s.