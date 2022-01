NTT en ServiceNow gaan samenwerken voor private 5G-diensten

NTT en ServiceNow gaan samenwerken om bedrijven sneller te kunnen laten profiteren van private 5G-netwerken. Hiervoor ontwikkelen ze een gezamenlijk workflow- en automatiseringsplatform op basis van AI.

NTT en ServiceNow gaan een op AI gebaseerd platform maken, dat private NTT 5G-technologie combineert met workflowbeheer- en automatiseringsdiensten van ServiceNow. Het moet het voor bedrijven mogelijk maken vooraf gebouwde software van NTT en ServiceNow in te zetten om de uitrol en de integratie van private 5G in hun netwerken en infrastructuren te stroomlijnen. Dit helpt de implementatie- en adoptieprocessen en de gebruikservaring van private 5G te vergemakkelijken en te versnellen.

As-a-servicemodel voor sectoren

Als onderdeel van de samenwerking gaan beide partijen ook nieuwe use cases voor private 5G ontwikkelen. Deze use cases moeten vervolgens worden bediend door een kant- en- klaar as-a-servicve-model voor private 5G-diensten. NTT en ServiceNow verwachten dat dit as-a-servicemodel het gebruik van private 5G in verschillende industriële markten zal versnellen. Wanneer de eerste Private 5G-as-a-Service-diensten beschikbaar komen, is nog niet bekend.

