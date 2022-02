Intel werkt aan blockchain accelerator-processor

Intel gaat dit jaar een blockchain accelerator-processor op de markt brengen. Deze processor is geschikt voor het draaien van blockchain-algoritmes en kan bijvoorbeeld worden ingezet voor crypto mining.

De blockchain accelerator processor maakt het mogelijk het zogenoemde SHA-256-algoritme te draaien. Dit algoritme wordt vaak gebruikt voor met minen van cryptovaluta, in het bijzonder bitcoin. Volgens Intel kan de processor het algoritme 1.000 keer per watt sneller draaien dan nu verkrijgbare GPU’s.

Processor waarschijnlijk een ASIC

Technische details over de processor zijn niet bekendgemaakt. Uit een contract voor de levering van de processors aan bitcoin miningspecialist Griid Infrastructure zou blijken dat het om ASIC’s gaat. Deze processors handelen slechts een specifiek aantal taken af, in dit geval dus het draaien van berekeningen voor blockchain. Meer details over de speciale blockchain-processor komen binnenkort beschikbaar, geeft Intel aan.

De chip is ontwikkeld door de business unit Custom Compute Group van de chipgigant. Deze afdeling is opgericht voor het ontwikkelen van processorplatforms voor het optimaliseren van specifieke workloads.

Concurrentie

Met de processors wil Intel de concurrentie aangaan met leveranciers die vooral GPU’s voor crypto miningactiviteiten leveren, zoals Nvidia. Deze chipgigant leverde vorig jaar al specifieke GPU’s voor crypto mining. Ook kan Intel hiermee zijn productenportfolio verder uitbreiden en zo meer winst genereren uit andere sectoren als de pc- en datacentermarkt.

Intel wil binnenkort ook GPU’s gaan leveren aan consumenten om de concurrentie met Nvidia aan te gaan. Voor het datacentersegment heeft Intel de system-on-a-chip (SoC) Ponte Vecchio geïntroduceerd, voor specifieke AI-berekeningen.

