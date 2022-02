‘Intel software-defined silicon beschikbaar vanaf Linux 5.18’

Software-defined silicon (SDSI) wordt vanaf Linux 5.18 ondersteund. Dat stelt The Register.

Intel ontwikkelt SDSI om functies in bestaande processors in- en uit te schakelen. De organisatie gebruikte de term voor het eerst in oktober 2021. Intel bevestigde dat SDSI wordt ontwikkeld, maar bleef stil over de details.

Waarschijnlijk ontwikkelt de organisatie SDSI om dezelfde processoren voor verschillende prijzen bij klanten aan te bieden. Door processorfuncties via software in- en uit te schakelen wordt het mogelijk om extra functies via softwarelicenties te verkopen.

Hans de Goede, Linux developer bij Red Hat, maakte vorige week bekend dat SDSI voor de introductie van Linux 5.18 aan de Linux kernel wordt toegevoegd. Volgens website The Register maakt de toevoeging het voor Intel mogelijk om SDSI te introduceren. De release van Linux 5.18 wordt tussen mei en juni verwacht.

Alder Lake op Intel Xeon

De rol van SDSI blijft onzeker. Volgens The Register zoekt Intel naar manieren om Alder Lake-technologie in Intel Xeon CPU’s te verwerken. Het is mogelijk dat de organisatie SDSI hoopt te gebruiken om bestaande Intel Xeon CPU’s te upgraden zonder de hardware te vervangen.