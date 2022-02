Brussel wil 6 miljard euro investeren in satellietnetwerk voor EU

De Europese Commissie wil 6 miljard euro investeren in een internet-satellietnetwerk voor de EU. Het geld is bestemd voor een snelle internetdekking in slecht bereikbare regio’s in Europa. Daarmee wordt Europa minder afhankelijk van Amerikaanse providers.

Thierry Breton, Europees Commissaris voor de internal market, probeert het voorstel al meer dan een jaar te verwezenlijken. Een internet-satellietnetwerk moet de cyberveiligheid en internetdekking van EU-landen gaan vergroten.

Breton meldt dat slechts 56 procent van alle Europese huishoudens toegang hebben tot snel internet. Daarnaast maakt een Europees satellietnetwerk het mogelijk om spionage van buitenlandse inlichtingendiensten tegen te gaan.

Het plan is op dit moment een voorstel. De Europese Commissie schat de totale kosten op 6 miljard euro. Het voorstel wordt gekeurd door de Europese Raad en het Europese Parlement. Zij bepalen of het plan doorgaat, hoe het geld wordt besteedt en wie het geld ontvangt.

EU betreedt wereldmarkt

Met het plan waagt de Europese Commissie zich aan een wereldwijde space race. SpaceX domineert de markt onder leiding van Elon Musk. Op dit moment zweven er ongeveer 2.000 SpaceX-satellieten in een baan om de aarde. Starlink, de naam van het netwerk, levert breedband aan afgelegen regio’s, overheden en grootbedrijven.

Jeff Bezos hoopt met SpaceX te concurreren via Project Kuiper, een vergelijkbaar project. Ook OneWeb, een Engelse operator, speelt een serieuze rol. De organisatie lanceerde 648 satellieten in samenwerking met het Indiase Bharti Global en het Franse EutelSAT SA.

GEO of LEO

De meeste operators van satellietnetwerken gebruiken LEO-satellieten, kort voor Low Earth Orbit. Dergelijke satellieten zweven in een lagere baan dan GEO-satellieten. GEO-satellieten worden onder andere gebruikt voor radio, televisie en weersvoorspellingen.

De lagere baan van LEO-satellieten verhoogt de maximale internetsnelheid. Het nadeel is dat LEO-satellieten een kleiner gebied dekken dan GEO-satellieten, waardoor er meer satellieten nodig zijn.