Intel wil met consortium Arm kopen

Intel heeft interesse om met een consortium met andere fabrikanten chiptechnologiespecialist Arm te kopen. Dat laat CEO Pat Gelsinger weten aan Reuters. Een beursgang van Arm zou hij ook verwelkomen.

Sinds chipfabrikant Nvidia heeft afgezien van de overname van chiptechnologiespecialist Arm, is het de vraag wat er met Arm gaat gebeuren. Het lijkt een beursgang te worden. Eigenaar Softbank heeft in ieder geval laten weten dat het Arm wil verkopen of anderszins verzelfstandigen.

Een van de opties voor de mogelijke verkoop aan Nvidia, was dat de chiptechnologiespecialist zou worden overgenomen door een consortium bedrijven. Denk daarbij aan chipfabrikanten, zoals Intel.

Intel-deelname aan consortium voor overname

In een recent gesprek met Reuters geeft Gelsinger aan dat de mogelijkheid op dit moment in zijn ogen een reële optie is. Mocht zich deze situatie voordoen, dan is volgens hem Intel zeer bereid deel te nemen.

Door Arm met andere bedrijven te kopen, zou de chipgigant het huidige -beperkte- gebruik van Arm-technologie verder uitbreiden. Onder meer door deze technologie onderdeel te maken van zijn productie-agenda voor derde partijen.

Arm mogelijk naar de beurs

De kans dat een consortium van chipfabrikanten die Arm gebruiken de chiptechnologiespecialist overnemen, is echter klein. Nu de deal met Nvidia niet door gaat, wil Softbank Arm verzelfstandigen door het naar de beurs te brengen. Gelsinger van Intel ziet deze optie ook als een goede oplossing.

