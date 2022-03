Oracle verwacht flink te kunnen profiteren van een boom in cloudinvesteringen in het vierde kwartaal van zijn fiscale jaar 2022.

Volgens Oracle gaan bedrijven in het komende kwartaal meer in clouddiensten investeren, schrijft Reuters. Vooral doordat veel bedrijven hun eerste stappen binnen de cloud blijven zetten, maar ook omdat zij veel meer het hybride werken willen ondersteunen. Dit vergt extra investeringen in cloudinfrastructuur en -diensten.

Veel investeringen gepland

Oracle is daarom van plan dit jaar 3,6 miljard euro (4 miljard dollar) in cloud te investeren. Het meeste geld gaat naar de bouw van nieuwe datacenters en het verbeteren van zijn clouddiensten. Oracle wil met Oracle Cloud Infrastructure (OCI) en onderliggende diensten meer de concurrentie aangaan met de grote drie public cloudaanbieders AWS, Microsoft Azure en Google Cloud.

De aankondiging van Oracle deed het goed op de beurs en liet het aandeel weer omhoogschieten na een daling. Eerder had Oracle zijn cijfers over het derde kwartaal van het fiscale jaar 2022 gepresenteerd en deze waren, ondanks positieve cijfers, lauw ontvangen.

In het derde kwartaal van het fiscale jaar boekte Oracle een totale omzet van 10,5 miljard dollar. Dit is 4 procent hoger dan in dezelfde periode in het fiscale jaar 2021. De inkomsten uit clouddiensten groeiden met 24 procent naar een totaal van 2,8 miljard dollar. Wel moest Oracle 6,69 miljard dollar afschrijven aan OPEX-uitgaven. Vooral voor het in stand houden van zijn cloudinfrastructuur en -diensten vanwege de hoge vraag hiernaar van klanten.

Tip: Oracle gaat Red Bull Racing sponsoren voor 300 miljoen dollar