Toshiba verdubbelt productie semiconductors middels nieuwe locatie

Toshiba gaat de productiecapaciteit voor zijn halfgeleiders de komende jaren flink opschroeven. Dit voorjaar wordt gestart met de bouw van een nieuwe fabriek in Japan die de capaciteit moet verdubbelen.

De Japanse techreus gaat dit voorjaar starten met de bouw van een nieuwe fabriek voor energie-halfgeleiders in de Ishikawa Prefecture in Japan. Het gaat hierbij om productielijnen voor 300-millimeter chip wafers.

De fabriek zal worden gebouwd in twee fases. De eerste producten moeten in het voorjaar van 2023 van de band rollen. In het fabrieksontwerp staan duurzaamheid, het hergebruik van energie en aardbevingsbestendigheid centraal.

Meer dan verdubbeling in productiecapaciteit

Toshiba verwacht dat met deze nieuwe fabriek de productie van halfgeleiders met een factor 2,5 kan worden verdubbeld. Deze verdubbeling is hard nodig gezien het huidige wereldwijde tekort aan processors.

Tot nu toe wist Toshiba zijn halfgeleiderproductie op peil te houden met het opvoeren van de capaciteit van zijn 200-millimeter productielijnen. Hiermee kon het aan de toegenomen vraag voldoen. De aangekondigde 300-millimeterlijnen helpen dan ook flink de capaciteit te verhogen.

Opsplitsing Toshiba-concern

De aankondiging van het verhogen van de halfgeleiderproductiecapaciteit is de eerste sinds het technologieconcern in november 2021 aankondigde zich in drie aparte onderdelen te willen opsplitsen. Een definitief besluit lijkt hierover nog niet te zijn genomen, maar laat waarschijnlijk niet lang op zich wachten.

