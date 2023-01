T-Mobile en glasvezelaanbieder Open Dutch Fiber gaan in de stad Utrecht de komende maanden meer huishoudens aansluiten op glasvezel. In totaal gaat het om 29.000 huishoudens.

De partijen gaan huishoudens in Overvecht en Utrecht Noord-West aansluiten. De werkzaamheden starten deze maand en moeten tegen april van dit jaar zijn voltooid. Vanaf dat moment kunnen de aangesloten huishoudens kiezen voor vaste breedband-abonnementen met een symmetrische snelheid van 1 Gbps.

Uitbreiding aanlegtraject

De geplande aanleg is een stap in een langer proces voor glasvezelaanleg in de stad Utrecht door de telecomoperator en glasvezelaanbieder. Beide bedrijven willen alle 160.000 huishoudens in de stad gaan verglazen en zijn daarmee al in november 2021 begonnen. Toen werd gestart met de eerste 30.000 huishoudens.

Overige locaties

Naast de stad Utrecht maakte Open Dutch Fiber bekend ook elders in Nederland binnenkort te gaan starten met het aanleggen van glasvezel. In Hillegom en Lisse worden onder meer 19.000 huishoudens van glasvezel voorzien, 11.000 in Voorschoten en 26.000 in Zaanstad (Koog aan de Zaan en Krommenie). Huishoudens kunnen dan respectievelijk vanaf april en mei een glasvezelabonnement afnemen. Eind vorig jaar werd al een aansluittraject voor Leiden-Zuid aangekondigd.

