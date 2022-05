Rackspace Technology wil opnieuw het roer omgooien, maar om dat mogelijk te maken moet het bedrijf worden geprivatiseerd. Rackspace is niet kapitaalkrachtig genoeg om zichzelf van de beurs te halen, dus zoekt het naar een koper.

Nog geen twee jaar geleden ging het bedrijf naar de beurs. Dat is inmiddels een blok aan het been om de kennelijk noodzakelijke wijzigingen door te voeren. Het bedrijf wil voornamelijk van de beurs af omdat de huidige beurswaarde niet de daadwerkelijke waarde van het bedrijf vertegenwoordigt.

Rackspace helpt bedrijven met het ontwerpen, uitrollen en onderhouden van public- en private cloud-omgevingen. Het biedt managed services aan op Amazon Web Services, Microsoft Azure en het Google Cloud Platform. Daarnaast biedt het ook nog de nodige private cloud-oplossingen.

Op dit moment lopen de verdienmodellen van public en private cloud bij Rackspace zeer uiteen. Dit terwijl de markt steeds meer vraagt om multicloud-modellen. Rackspace zal hier dus de nodige wijzigingen in moeten doorvoeren, en dat is lastig wanneer je daar elk kwartaal door aandeelhouders op wordt afgerekend.

De strategie achter public- en private cloud-omgevingen loopt ook zeer uiteen, evenals de investeringen die hiervoor nodig zijn. De CEO van Rackspace, Kevin Jones, stelt dat de groeimogelijkheden in de public cloud vele malen groter zijn dan in de private cloud. In de private cloud gaat het meer om het optimaliseren van de business en de marges. In de public cloud kunnen de juiste investeren grote groei behalen.

Rackspace heeft een diepgaande strategische review gedaan van de eigen organisatie, mede door interesse van een derde partij om een deel van hun business over te nemen. Daaruit kwam naar voren dat de waarde van het bedrijf niet overeenkomt met wat het bedrijf intern ziet. Om die reden heeft het besloten om het bedrijf opnieuw te verkopen en te privatiseren.

Opnieuw, want in november 2016 werd het bedrijf ook verkocht en geprivatiseerd om de nodige wijzigingen door te voeren. Dat duurde uiteindelijk vier jaar. In augustus 2020 hield het bedrijf een IPO en werd het weer publiek. Nu, nog geen twee jaar later, wil het bedrijf weer de omgekeerde weg bewandelen.

Rackspace groeit, maar niet snel genoeg

Als we kijken naar de reacties van analisten op de cijfers van Rackspace, dan zijn ze wel positief over de winstgevendheid van de organisatie, maar niet over de groei. De public cloud groeit enorm hard, maar Rackspace weet niet optimaal te profiteren van die groei. Daardoor presteert Rackspace niet naar de verwachting van beursanalisten. Door te privatiseren is het bedrijf verlost van al die analyses en kan het bedrijf zich beter positioneren in de markt.

