Nvidia en HPE starten een samenwerking met SiPearl. Het bedrijf ontwikkelt een microprocessor voor de eerste exascale supercomputers van Europa.

Op dit moment worden 10 procent van alle chips wereldwijd in Europa geproduceerd. De Europese Unie wil tegen 2030 een aandeel van 20 procent. Vandaar introduceerde de Europese Commissie onlangs de European Chips Act, een pakket met nieuwe regels en subsidies voor de productie van chips.

De subsidies zijn onder andere bestemd voor Europese organisaties die chips ontwerpen. SiPearl is een voorbeeld. Het bedrijf in werd 2020 opgericht. Sindsdien werkt SiPearl aan Rhea, een microprocessor voor Europese exascale supercomputers. HPE en Nvidia gaan aan de processor bijdragen, waarover later meer.

Exascale supercomputers zijn de snelste computers van het moment. Japan, China en de Verenigde Staten hebben werkende modellen, maar de eerste Europese versies zijn nog in ontwikkeling. Uiteindelijk wil de Europese Unie dat de supercomputers uit Europese onderdelen bestaan. Op die manier zijn de modellen onafhankelijk van andere wereldmachten. Rhea, de aankomende processor van SiPearl, speelt een belangrijke rol.

SiPearl, HPE en Nvidia

SiPearl startte in de afgelopen jaren meerdere samenwerkingen om op gang te komen. De eerste partner was Arm, ontwikkelaar van een architectuur voor processors. Is de processor een huis, dan is de architectuur het fundament. Het fundament van Arm wordt door duizenden chipontwikkelaars gebruikt, waaronder SiPearl. Na Arm ging het bedrijf met Intel in zee. Dankzij de samenwerking kan de microprocessor met Intel Ponte Vecchio CPU’s overweg.

De meest recente partners zijn HPE en Nvidia. HPE integreert de microprocessor met HPE Slingshot. HPE Slingshot zorgt dat workloads vanuit de cloud op de processor belanden. Daarnaast maakt HPE de HPE Cray Programming Environment beschikbaar, bestaand uit compilers, libraries en tools voor het optimaliseren van prestaties.

Nvidia draagt bij door de microprocessor te ondersteunen op een aantal GPU’s. De precieze modellen zijn onbekend. Ook de releasedatum van de microprocessor staat niet in steen. SiPearl mikt op een lancering voor het einde van 2022. Hoe meer technologieën de processor voor die tijd ondersteunt, hoe beter het resultaat. Met de toevoeging van HPE en Nvidia is SiPearl goed op weg.