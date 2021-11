Intel Ponte Vecchio GPU’s nu ook geschikt voor Arm-processors

De nieuwe Ponte Vecchio GPU’s van Intel gaan ook samenwerken met op Arm gebaseerde processorarchitecturen. Hierdoor wordt de inzetbaarheid van deze GPU’s verder uitgebreid, nu werken de GPU’s alleen met x86 processors. Een eerste project hiervoor is inmiddels gestart met de Europese chipproducent SiPearl.

De partijen gaan samenwerken aan het ontwikkelen van de eerste Europese exascale supercomputers. Hierbij wordt de Intel Ponte Vecchio GPU gecombineerd met de SiPearl Rhea CPU. Deze laatste HPC-processor is gebaseerd op het Neoverse V1-omtwerp van Arm. Hiermee blijkt Intel dus zijn GPU-oplossingen niet alleen meer tot x86-processors te beperken. De combinatie moet een high-performance compute node opleveren die de ontwikkeling van de exascale supercomputers mogelijk maakt.

Overige technologische samenwerking

Naast het combineren van de hardware hebben beide partijen ook diverse randvoorwaarden gezamenlijk aangepakt. Zo hebben Intel en SiPearl een low-latency communicatie-pipeline voor de GPU en CPU geoptimaliseerd. Deze Compute Express Link-specificatie faciliteert de communicatie tussen de GPU’s en de CPU’s en andere versnellingschips, bijvoorbeeld voor AI.

Ook hebben ze het software-gat tussen op Arm gebaseerde processors en de Intel Ponte Vecchio ondervangen met Intels OneAPI. Hiermee kunnen ontwikkelaars applicaties ontwikkelen voor iedere soort processor of processor-architectuur.

Voordeel voor Intel

De samenwerking met SiPearl is volgens experts heel handig voor Intel. Hiermee kunnen zij hun activiteiten voor supercomputers verder uitbreiden, de Ponte Vecchio GPU wordt ook ingezet in de ontwikkeling van de Aurora-supercomputer in combinatie met Intel Xeon Scalable-processors. Vooral om de concurrentie met Nvidia aan te gaan en meer voet aan de grond in dit segment te krijgen. Van de tien grootste supercomputers draaien er zeven op Arm-technologie en dit maakt een combinatie natuurlijk erg interessant.

Verder kan Intel door de samenwerking met de Europese processorfabrikant ook meer vaste grond onder de voeten krijgen binnen de EU. De EU is van plan flink te gaan investeren in de productie van processors in de lidstaten, zodat het hiermee onafhankelijker wordt van andere regio’s in de wereld. Intel gaat met subsidie nieuwe chipfabrieken in de EU bouwen. De samenwerking met SiPearl kan het Amerikaanse bedrijf wellicht hiervoor nog meer voordeel brengen.