Belgische operator Proximus heeft een overeenkomst met een groep Belgische investeerders ondertekend voor de aanleg van glasvezel naar woningen. Met deze investeringen wil de operator versneld glasvezel aanleggen naar gebouwen in dunbevolkte regio’s.

Met de overeenkomst wil de Belgische operator de komende jaren de uitrol van glasvezel naar woningen flink gaan versnellen. Door de investering kunnen tot 1,7 miljoen extra woningen en gebouwen op glasvezel worden aangesloten. Dit betekent dat bijna alle gebouwen en woningen in België tegen 2032 over een glasvezelaansluiting beschikken. Eerder ging de operator ervanuit dat 70 procent van alle woningen en gebouwen tegen 2028 zou zijn gedekt.

Nieuwe strategie

De nieuwe strategie voor de uitrol van glasvezel gaat uit van drie afzonderlijke trajecten. In dichtbevolkte gebieden, zoals de grote steden, rolt Proximus zelf een glasvezelnetwerk uit. Voor de stadsrand, kleinere steden en gemeenten wordt de glasvezeluitrol overgelaten aan twee joint ventures: Fiberklaar voor Vlaanderen en Unifiber voor Wallonië. Binnen Fiberklaar werkt de operator samen met het Zweedse EQT en in Unifiber met Eurofiber.

In het derde traject, voor de minderbevolkte gebieden, gaat de operator ook samenwerken met twee joint ventures voor Vlaanderen en Wallonië. Woningen en gebouwen waar geen glasvezelaansluiting mogelijk is, krijgen van de operator een mobiele verbinding via 4G/5G.

Investeerders

In de overeenkomst heeft Proximus een bedrag van 4 miljard euro vastgelegd voor de aanleg van het derde traject. De investeerders zijn onder meer het Belgische investeringsfonds I4B (Belgian Infrastructure Fund) van de Belgische federale overheid, verzekeraar AG en Engie-fonds Synatom. De samenwerking moet aan het einde van dit jaar zijn definitieve beslag krijgen.

Inspanningen Telenet

De concurrent van Proximus, Telenet, zou ook bezig zijn de uitrol van glasvezel naar woningen en andere gebouwen te versnellen. Het mediabedrijf en operator zou onderhandelen met energienetwerkbeheerder Fluvius, dat in handen is van 300 Vlaamse steden en gemeentes. De bedoeling is dat een mogelijke joint venture de uitrol van glasvezel in Vlaanderen versnelt.