De bestuursvoorzitter van Samsung bezocht Eindhoven om een samenwerking met ASML te overleggen. Samsung wil baanbrekende microchips produceren. De techgigant is afhankelijk van de productieapparatuur van ASML.

Samsung is een van de grootste chipfabrikanten ter wereld. Klanten bestellen een levering, waarna Samsung zijn fabrieken en apparatuur gebruikt om de chips te produceren. Het model is vergelijkbaar met verhuur. In dit geval huurt de klant geen auto, maar productiecapaciteit.

Samsung moet in apparatuur investeren om bij te blijven. Klanten vragen steeds vaker naar kleinere chips. Kleinere is beter in de industrie. Hoe meer transistoren je op een oppervlak kwijt kan, hoe gewilder de chip.

ASML, gevestigd in Eindhoven ontwikkelt machines voor de productie van piepkleine chips. De apparaten werken met extreme ultraviolet straling (EUV), geschikt voor ’s werelds kleinste units. De techniek van ASML is dusdanig gewild dat zijn marktwaarde in de afgelopen tien jaar naar meer dan 200 miljard dollar steeg. Ook Samsung heeft interesse — en dat is nog zacht uitgedrukt.

Lee Jae-yong, de vice-voorzitter van het bestuur van Samsung, reisde onlangs naar Eindhoven. Hij bezocht het kantoor van ASML voor een gesprek met CEO Peter Wennink. Samsung deelde het nieuws in een verklaring, maar maakte geen woord vuil over de uitkomst van het bezoek. Toch kunnen we met zekerheid zeggen waarom de techgigant een topman naar Nederland stuurt. Samsung wil de toevoer van ASML’s machines verzekeren.

Felle concurrentie

De EUV-machines van ASML zijn uniek. Het aanbod is beperkt. In 2021 verscheepte ASML slechts 42 modellen. Klanten als TSMC, Intel en Samsung zijn zonder de machines niet in staat om ’s werelds meest geavanceerde chips te produceren. Vandaar concurreren de giganten intensief.

Samsung heeft een aantal EUV-machines in huis, maar de precieze aantallen zijn onbekend. Lee Jae-yun, een marktexpert van Yuanta Securities, schat dat Samsung in het afgelopen jaar 18 EUV-machines van ASML ontving. De kans is groot dat de techgigant dat aantal wil opkrikken.

Een lastige taak, want ASML maakt geen roekeloze afspraken. De organisatie verdeelt het aanbod zorgvuldig onder klanten. EUV-machines zijn een belangrijke inkomstenbron. Vriendjespolitiek is te riskant. De tijd zal leren hoe het bezoek voor Samsung uitpakt.

Tip: ASML: ‘Grenzen productiecapaciteit in zicht’