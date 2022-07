Grootzakelijke bedrijven blijven geld uitgeven aan technologie, stelt onderzoeker Eric Bradley van Enterprise Technology Research. Hoewel de uitgaven iets lager liggen dan verwacht, is het algemene beeld nog steeds zeer positief.

Grote bedrijven lijken zich op het gebied van techuitgaven geen zorgen te maken over de post-pandemische wereld. Volgens de onderzoeker hebben het langzame economische herstel, geopolitieke problemen en bijvoorbeeld de voortdurende problemen binnen de supply chains nauwelijks invloed op de uitgaven van grote bedrijven aan technologie. De uitgaven zijn misschien iets lager dan verwacht, maar in het algemeen ziet de toekomst er, wat grote bedrijven betreft, er rooskleurig uit.

Meer concreet ziet onderzoeker Erik Bradley wel dat de zeer grote bedrijven uit de Fortune 500 op dit moment iets op de rem trappen in hun uitgaven aan technologie. Dit is wel opvallend, maar ook hier ziet de onderzoeker geen problemen. Volgens hem is het eerder een incident dat deze bedrijven minder geld uitgeven aan technologie dan een langere trend.

Public cloudontwikkelingen

Bradley keek ook specifiek naar de ontwikkelingen van de uitgaven aan public clouddiensten. Veel grote bedrijven lijken de laatste tijd minder geld uit te geven aan de diensten van AWS. De zeer grote bedrijven lijken in plaats van technologie in te kopen van deze public cloudgigant nu vaker de diensten van Snowflake af te nemen.

Naast Snowflake lijken de investeringen in public cloud vervolgens naar Google Cloud te gaan en daarna naar Microsoft Azure. AWS staat op dit moment onderaan de lijst van investeringen door de zeer grote bedrijven.

Andere investeringen

Bradley constateert hieruit dat grote bedrijven, die vaak wat meer zicht hebben op de toekomst, nu vooral investeren in oplossingen en toepassingen voor onder meer containers, data warehousing, de core-business van Snowflake, data analytics en ML/AI. Investeringen in meer infrastructuurgerichte oplossingen en toepassingen staan op een lager pitje. Overigens blijft vooral AWS nog wel veel verdienen aan echte cloudgebaseerde rekenkrachtoplossingen en IaaS-diensten.