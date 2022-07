Microsoft heeft onlangs een preview uitgebracht van Update Management Center (UMC). Met deze tool kunnen beheerders makkelijker updates uitvoeren voor cloudgebaseerde en on-premises Windows- en Linux-servers.

De tool is volgens de techgigant een nieuwe versie van de bestaande Azure Automation Update Management-tool. De tool helpt bij het afhandelen van updates voor zowel cloudgebaseerde als on-premises machines, zoals servers.

De reden voor de update is dat Azure Automation Update Management volgens Microsoft voor veel beheerders te complex en foutgevoelig is. Wel geeft de techgigant aan dat de dienst nog steeds bruikbaar is.

Functionaliteit in UMC

UMC biedt nieuwe overzichten waarmee beheerders de compliance en de deploymentstatus van elke Azure- en Azure Arc-server in de gaten kunnen houden. Uitgebreide filters bieden de mogelijkheid om gedetailleerdere informatie te vinden in de grote hoeveelheid data die deze overzichten opleveren.

Daarnaast maakt de tool een einde aan de langdradige onboardprocessen van Azure Automation. Servers zijn snel te koppelen. Verder biedt UMC meer flexibiliteit voor het uitrollen van patches. Deze mogelijkheden omvatten on-demand en periodieke assesments van patches, aanpasbare schema’s en patchingmethoden. Zo wordt bijvoorbeeld virtual guest patching in Azure mogelijk.

Toekomst

Op dit moment bevindt de nieuwe tool zich in een previewfase en ontbreekt er veel functionaliteit voor alle ondersteunde besturingssystemen. Microsoft geeft aan dat het op korte termijn met nog meer functionaliteit komt, waaronder ondersteuning voor nieuwe besturingssystemen.

Andere toekomstige updates zijn verbeterde mogelijkheden voor het beheer van patch management voor Azure Arc workloads. Denk daarbij aan workloads als Arc for Private Cloud, Virtual Machine Service en Azure Kubernetes Service (AKS). Ook wordt het straks voor andere leveranciers makkelijker patches door te voeren via UMC.

