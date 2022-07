VMware blijkt na de recente update van zijn ESXi-Arm Fling Arm-hypervisor ongevraagd mee te kijken in het gebruik. Eén keer per week worden diagnostische gegevens over de gezondheidsstatus van de hypervisor gedeeld.

ESXi-Arm Fling is een hypervisor voor op Arm gebaseerde processors, zoals de Ampere Ultra-processors, die in iedere (public) cloudomgeving beschikbaar zijn. De hypervisor, waarvan onlangs versie 1.10 werd gepresenteerd, is experimenteel en staat voorlopig nog niet op de planning om een daadwerkelijk product van VMware te worden.

Versie 1.10 verstuurt diagnostische gegevens

Nu blijkt dat v1.10 van de hypervisor één keer per week ongevraagd diagnostische informatie van installaties naar VMware doorstuurt. Het gaat hierbij om diagnostische gegevens over de CPU, zoals het aantal cores, NUM en de fabrikant.

Ook wordt informatie verstuurd over de maker en versie van de firmware en het platform, waaronder de leverancier van het platform, het gebruikte product en het aantal PCI-devices. Ook de versie en het patch level van het ESXi-Arm-product worden doorgesluisd. VMware geeft aan deze informatie te verzamelen voor het verbeteren van de kwaliteit van de oplossing.

Overige Arm-hypervisorprojecten

Wellicht wil de cloud- en virtualisatiespecialist met het verzamelen van de diagnostische gegevens dit product toch verder optimaliseren. Naast ESXi-Arm Fling ontwikkelt VMware twee andere hypervisors voor Arm-platforms. Dit zijn de Fusion desktop hypervisor voor macOS en project Monterey dat security en networking naar SmartNics brengen. In dit laatste geval moet de hypervisor op de SoC’s draaien die in geoptimaliseerde netwerkkaarten zijn ingebakken.

Tip: VMware’s ESXi-on-ARM ondersteunt two-socket Ampere Altra-systemen