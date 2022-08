SK hynix ontwikkelt met het US Los Alamos National Laboratory (LANL) een Key Value Store Computational Storage Device (KV-CSD). Dit om grote hoeveelheden data sneller te analyseren.

KV-CSD gebruikt computional storage, een technologie voor het verwerken van grote hoeveelheden data dichtbij de bron. Hierbij gaat geen tijd verloren aan het overbrengen van de data op een opslagmedium naar een analyticstool. Denk aan een computional storage device in de vorm van een SSD, waarbij de verwerkingscapaciteit als een CPU of FGPU direct in drive controller is ingebouwd. Hiermee kan direct toegang worden verkregen tot data die in de NAND flash chips is opgeslagen.

KV-CSD device

Sk hynix heeft nu voor en in samenwerking met het Amerikaanse natuurkundige onderzoeksinstituut LANL een storage device gebouwd, de Key Value Store Computational Storage Device (KV-CSD), dat helpt bij het versnellen van indexeringsmogelijkheden. Dit moet het analyseren van grote hoeveelheden data versnellen.

Snellere analyses onderzoeksdata

Volgens onderzoekers zou het computional storage device sommige LANL-applicaties voor het analyseren van simulatiedata met een factor duizend versnellen. Het inbouwen van indexeringsmogelijkheden in storage devices betekent dat data al kan worden geïndexeerd als ze worden geschreven. Dit scheelt enorm aan databewegingen wanneer deze data worden opgehaald voor analysewerkzaamheden.

Bovendien zou de technologie erg helpen bij het overstapproces van file-based I/O naar record-column-geïndexeerde I/O dat het onderzoeksinstituut in gang heeft gezet. Dit overstapproces moet meer verwerkingssnelheid van de analyse van simulatie-data opleveren.

Beide partijen hebben een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend over het ontwerp, de implementatie en de evaluatie van de het KV-CSD-device.

