Samsung onthult de tweede versie van zijn SmartSSD. De schijf is uitgerust met een chipset om processortaken over te nemen. Volgens Samsung is het model tot 70 procent energiezuiniger dan bestaande SSD’s voor datacenters.

In 2020 lanceerde Samsung de eerste SmartSSD. De schijf combineert storage en processorkracht. Het model bevat een chipset van Xilinx om gegevens te verwerken. Wat dat betreft zit het model tussen een processor en SSD in.

Onlangs maakte Samsung de volgende versie bekend. Het concept is hetzelfde. De schijf is uitgerust met een chipset om de rekentaken van een processor over te nemen. De chipset wordt opnieuw door Xilinx geleverd. De releasedatum is onbekend.

SmartSSD

Ditmaal bevat de SSD een AMD Xilinx Versal Adaptive SoC. De specificaties werden niet gedeeld, maar we verwachten enkele terabytes aan storage. Samsung ontwierp het model als alternatief voor datacenter SSD’s. Volgens de organisatie zorgt de schijf ervoor dat database queries tot 50 procent sneller verlopen. Energieverbruik zou tot 70 procent teruglopen.

De schijf is nog niet beschikbaar, waardoor het onmogelijk is om de cijfers te toetsen. Richard New, VP Research bij Western Digital, is optimistisch. “Er zijn duidelijk applicaties die beter presteren door rekenfuncties van een hoofd-CPU naar een andere engine te offloaden”, zei de onderzoeker in een interview met website TechRadar.

New noemt meerdere voorbeelden, waaronder video transcoding, compressie en database acceleration. Elke toepassing heeft een eigenschap in gemeen. Workloads worden sneller verwerkt wanneer een processor dichtbij de SSD draait. Dat is waar de SmartSSD uitblinkt. De meeste workloads draaien beter op normale processoren, maar in enkele gevallen wint de SmartSSD.

Volgens Samsung wordt de eerste versie van het model op dit moment bij meerdere grote IT-organisaties gebruikt. De Zuid-Koreaanse gigant wil de technologie in de komende jaren uitbreiden.

