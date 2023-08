Samsung heeft een aantal aankondigingen gedaan tijdens de Flash Memory Summit 2023 te Santa Clara. Het onthulde een conceptversie van een SSD met 256TB en gaf de PM1743-SSD voor servers een PCIe 5.0-upgrade. De eerste gebruikers van die server-storage zouden generatieve AI-ontwikkelaars zijn.

De Zuid-Koreaanse gigant onthulde daarnaast een SSD-architectuur voor Flexible Data Placement (FDP) die op den duur een petabyte aan capaciteit zou moeten huisvesten. FDP maakt het mogelijk om data nauwkeurig te plaatsen op de flash-blokken van een schijf. Door specifieke data bij elkaar te plaatsen, zou de drive een stuk langer mee moeten gaan.

Energiebesparing

De 256TB-SSD heeft nog geen naam, maar er zijn wel wat details bekend. Zo maakt het gebruik van quad-level cells (QLC) en zou het zeven maal effici├źnter moeten zijn dan acht individuele 32TB-varianten. Voor grote bedrijven kan een energiebesparing snel oplopen, dus het zal voor hen als muziek in de oren klinken.

De PM1743 komt in verschillende capaciteiten, met maximaal 15,36TB. De PCIe 5.0-interface is net als eerdere revisies twee keer zo snel als de voorganger: 32 Gigatransfers per seconde ten opzichte van 16 GT/s. Voor AI-workloads is dat een belangrijk wapenfeit, gezien de gigantische datasets die veelal gepaard gaan met het trainen van large language models.

Lees ook: Samsung onthult Galaxy Z Flip5, Watch6, Tab S9 en meer