Zendesk kondigt nieuwe AI-oplossingen aan waarmee bedrijven de klantentevredenheid en -loyaliteit kunnen verhogen. Het gaat onder meer om de welbekende chatbots, die door innovatie in staat moeten zijn meer natuurlijke gesprekken met klanten te leveren.

Hoewel chatbots het werk voor servicemedewerkers al jaren verlicht, levert het voor klanten niet altijd de beste ervaringen op. Antwoorden gaan vaak niet in detail en zijn doorgaans niet persoonlijk.

Natuurlijke gesprekken met chatbots

Zendesk probeert hier een oplossing voor te bieden met nieuwe generatieve AI-mogelijkheiden in Zendesk AI. Chatbots moeten voortaan natuurlijke gesprekken met klanten kunnen voeren dankzij het vermogen van de AI-technologie om informatie uit meerdere helpcentrum-artikel samen te vatten.

Beheerders van de oplossing kunnen bovendien de technologie verbeteren via AI geleverdere intentiesuggesties die aantoont waar informatie in de antwoorden van chatbots ontbreekt. De release van deze technologie zal nu worden uitgebreid naar nieuwe sectoren, waaronder verzekeringen en toerisme. Verder krijgen zij de mogelijkheid de houding van de chatbot aan te passen van professioneel naar casual zodat communicatie met de klantendienst voor de klanten altijd consistent verloopt.

Minder handmatig werk

Daarnaast introduceert Zendesk AI for Voice. Het gaat opnieuw om een dienst die generatieve AI benut. De dienst richt zich volledig op servicedeskmedewerkers en vat gesprekken tussen klanten en de medewerke samen en vult deze aan met het klantsentiment.

Privacy

Daarnaast introduceert het Advanced Data Privacy & Protection-pakket voor een betere garantie dat gesprekken met de klantendienst privé blijven. Het pakket omvat verbeterde encryptie, meer transparantheid door aan te geven welke data worden getoond en bewaard, maar ook door te tonen wie gegevens bekeek.

“In lijn met onze AI-principes en ons privacyraamwerk hebben we waarborgen en controle ingebouwd waarmee bedrijven limieten kunnen stellen aan bots – bijvoorbeeld wanneer gevoelige informatie wel of niet getoond wordt – en wanneer een servicemedewerker bij het klantgesprek moet worden betrokken”, zegt Cristina Fonseca, Head of AI bij Zendesk.

