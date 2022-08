Concurrenten van Microsoft vinden dat de onlangs aangekondigde licentiewijzigingen nadelig zijn.

Reuters laat weten dat Amazon en Google kritisch zijn over de aankomende licentiewijzigingen van Microsoft. De concurrenten zeggen dat de nieuwe voorwaarden van Microsoft hen beperkt en klanten ontmoedigen om over te stappen naar alternatieve cloudproviders.

Op maandag 29 augustus liet Microsoft weten dat de licentiewijzigingen op 1 oktober 2022 ingaan. Volgens Microsoft staan de wijzigingen meer concurrentie onder cloudproviders toe. De diensten van Amazon, Google en Alibaba zijn uitgesloten.

Kritiek op licentiewijzigingen

Microsoft wijzigt de licentievoorwaarden onder druk van de markt en toezichthouders. In de afgelopen jaren stapten meerdere concurrenten naar de Europese Commissie met klachten over Microsoft. Volgens de aanklagers probeert de techgigant klanten te behouden door zijn software duurder te maken op de cloudinfrastructuur van concurrenten.

Als gevolg wordt Microsoft door antitrusttoezichthouders onderzocht. De techgigant beweert dat de aankomende licentiewijzigingen voordelig zijn voor Europese klanten en concurrenten, maar daar zijn Google en Amazon het niet mee eens.

Aanval

AWS, de grootste cloudprovider ter wereld, reageerde fel. “Microsoft bijt zich vast in dezelfde schadelijke praktijken door nog meer beperkingen in te voeren in de concurrentie oneerlijk tegen te gaan, in plaats van te luisteren naar zijn klanten en eerlijke softwarelicenties in de cloud voor iedereen te herstellen”, zei een woordvoerder van AWS in een e-mail.

Marcus Jodotte, Google Cloud vice-president voor overheidszaken en beleid, was net zo kritisch. “De belofte van de cloud is flexibel, elastisch computergebruik zonder contractuele lock-ins”, zei hij in een tweet. “Klanten moeten vrij kunnen bewegen tussen platforms en de technologie kunnen kiezen die voor hen het beste werkt, in plaats van wat het beste werkt voor Microsoft.”

