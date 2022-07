Matt Garman, SVP sales en marketing bij AWS, beschuldigt concurrent Microsoft op LinkedIn van oneerlijke licentiepraktijken. Dit ondanks ‘cosmetische’ aanpassingen voor toezichthouders.

Volgens de SVP van AWS heeft Microsoft zijn licenties alleen maar aangepast om toezichthouders, vooral in de Europese Unie, tevreden te stellen. Desondanks zou de techgigant ervoor zorgen dat het draaien van zijn eigen producten in public cloud Azure goedkoper is dan wanneer deze producten in andere public cloudomgevingen draaien.

Sommige Microsoft-licenties zijn het goedkoopst als klanten lange verbintenissen aangaan om hun software op Azure te draaien. Ook bundelt de techgigant zijn producten met langdurige ondersteuning wanneer klanten de producten in de Azure public cloud draaien.

Aanpassingen na klachten

Na klachten van Europese cloudaanbieders heeft Microsoft toegezegd dat klanten hun bestaande licentie voor Azure zonder problemen kunnen overhevelen naar Europese clouds. Daarnaast zouden Europese cloudaanbieders bundels van Microsoft-producten kunnen aanbieden die met Microsoft 365 concurreren.

Volgens Garman is dit alles echter een ‘cosmetische’ ingreep van Microsoft. In werkelijkheid zouden deze voorwaarden niet voor alle Europese cloudaanbieders gelden, maar slechts voor een klein aantal aanbieders die door de techgigant zijn geselecteerd. Hierbij zou het vooral om Europese public cloudaanbieders gaan die volgens Microsoft geen sterke concurrentie opleveren.

De AWS SVP vindt dit oneerlijk en in strijd met wat klanten echt willen: volledige vrijheid in hun keuze voor een public cloud-aanbieder. Garman stelt in zijn blogpost dat dit oneerlijke licentiebeleid niet alleen voor Europa geldt, maar voor de hele wereld. Veel klanten zouden klagen dat dit licentiebeleid hen veel geld kost.

Opmerkelijke post

De post van de AWS SVP op LinkedIn is opmerkelijk aangezien de techgigant dit medium nooit heeft ingezet om de aanval te openen op concurrenten. AWS is soms activistisch, maar gebruikt daar normaal eigen persberichten of blogs voor. De post van Matt Garman kreeg iets meer dan duizend likes.

