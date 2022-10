Volgens onderzoekers van NTT willen negen op de tien organisaties hun netwerkinfrastructuur uitbesteden bij een enkele netwerk-as-a-service partner. Het model belooft de markt in de komende jaren voorgoed te veranderen.

NTT sprak wereldwijd 1.300 netwerkprofessionals voor een onderzoek naar de staat van netwerktechnologie. 94 procent gaf aan dat hun huidige netwerk onvoldoende capaciteit biedt voor cloudgebaseerde workloads. Het merendeel gelooft dat nieuwe cyberdreigingen zullen leiden tot hogere eisen voor de security van het netwerk. Als gevolg investeren bedrijven gigantische bedragen in het moderniseren van netwerken

Ondanks de investeringen stelt 70 procent dat de staat van het netwerk een negatieve invloed heeft op de prestaties van de organisatie. Het lukt de organisaties niet om de groei van workloads en cyberdreigingen bij te houden. Bedrijven smijten met geld, maar het resultaat stelt teleur.

86 procent besteedt delen van het netwerkbeheer uit bij afzonderlijke leveranciers en afdelingen. Hoewel 88 procent liever met een enkele partner werkt, is het vaak te duur om alle netwerkbeheertaken bij een enkele dienstverlener onder te brengen. Het mag dan ook geen verrassing heten dat negen op de tien het liefste overstappen op een netwerk-as-a-service-model, waarbij er uitsluitend wordt betaald voor verbruikt verkeer, en de dienst door een enkele partner wordt verleend.

Snelle groeiers kijken naar netwerk-as-a-service

In het onderzoeksrapport suggereert NTT dat netwerk-as-a-service winst en groei in de hand werkt. “Bijna driekwart van de ’top-performing’ organisaties is van plan om hun netwerk in de komende twee jaar volledig uit te besteden bij een managed service provider”, stellen de onderzoekers. Onder ’top-performing’ organisaties verstaat NTT bedrijven met minstens 10 procent jaar-op-jaar omzetgroei en een minimale winstmarge van 15 procent.

“We zitten middenin een moderniseringsfase van netwerkdiensten”, vertelde Amit Dhingra, Executive Vice President bij NTT Network Services. “Veel van de oplossingen die nu gebruikt worden door de minderheid, zullen binnen twee jaar standaard worden voor organisaties. Bedrijven moeten hun aandacht richten op een network as a service-model.”

