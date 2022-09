Fortinet lanceert een update voor FortiAIOps, een beheeroplossing voor netwerken die uit Fortinet-apparatuur bestaan. De nieuwe versie biedt meer inzicht in SD-WAN’s en LAN’s.

FortiAIOps is sinds 2021 beschikbaar. De oplossing analyseert een netwerk, suggereert oplossingen voor problemen en stelt optimale hardware- en softwareconfiguraties voor.

Het systeem genereert advies op basis van machine learning, artificial intelligence en de data van netwerkapparaten. FortiAIOps is uitsluitend bruikbaar voor netwerken die uit Fortinet-apparatuur bestaan. Dat kan een local area network (LAN) zijn, maar evengoed een overkoepelend software-defined wide area network (SD-WAN).

De oplossing werd onlangs vernieuwd. FortiAIOps biedt een aantal nieuwe functies voor organisaties die de oplossing gebruiken voor het beheer van Fortinet Secure SD-WAN, LAN’s en FortiExtender 5G/LTE gateways.

Fortinet Secure SD-WAN

FortiAIOps maakt het voortaan mogelijk om de capaciteit van systemen en bandbreedte van ISP’s (internet service providers) te tracken in Fortinet Secure SD-WAN. De getrackte data wordt verwerkt in de adviezen die FortiAIOps genereert. Daarnaast kunnen gebruikers van Fortinet Secure SD-WAN de nieuwe versie inzetten om een baseline service level agreement (SLA) te berekenen.

LAN

Fortinet ontwikkelt meerdere netwerkapparaten voor LAN’s, waaronder FortiSwitches en FortiAP’s. Sinds de lancering van FortiAIOps is de technologie in staat om netwerkproblemen te voorspellen in LAN’s die uit Fortinet-apparatuur bestaan.

De nieuwe versie verhoogt de nauwkeurigheid waarmee FortiAIOps netwerkproblemen voorspelt. Daarnaast maakt de update het mogelijk om custom SLA’s te berekenen. Gebruikers hebben meer keuzevrijheid in de factoren die FortiAIOps in de berekening meeneemt.

FortiExtender 5G/LTE gateways

Tot slot worden FortiExtender 5G/LTE gateways voortaan door FortAIOps ondersteund. De oplossing is vanaf nu in staat om gatewayconfiguraties voor te stellen en apparaatproblemen op te lossen. De data van de gateways wordt getrackt en gebruikt voor adviezen op elk netwerkniveau, van LAN tot WAN.

Tip: Fortinet wil networksecurity in 2022 nog hoger op de agenda krijgen