Atos weigert een bod van 4,2 miljard euro voor de overname van Evidian. Atos wil de afdeling in de komende maanden afsplitsen.

De koers van de Franse IT-dienstverlener kelderde met verloop van het afgelopen jaar. Atos verloor bijna 500 procent in waarde. De neerwaartse spiraal begon in februari 2021, toen de organisatie een overnamebod uitbracht op concurrent DXC Technology. DXC weigerde de deal. Een paar maanden later vond een auditor fouten in de bedrijfsadministratie. Het management van Atos draaide voor beide blunders op.

Investeerders verloren vertrouwen. In juni 2022 maakte Atos een reorganisatie bekend om het tij te keren. De organisatie wil opsplitsen in twee bedrijven. De snelst groeiende diensten, waaronder big data en security, worden ondergebracht in nieuw bedrijf: Evidian. De krimpende diensten, waaronder infrastructuur en digitale werkplekken, gaan verder als Atos. De organisatie hoopt investeerders en kopers aan te trekken met Evidian. Inmiddels is het eerste openbare overnamebod binnen.

ICG en onepoint

Atos liet weten dat concurrent onepoint en investeerder ICG een informeel bod van 4,2 miljard euro hebben uitgebracht op Evidian. De partners benaderden Atos op eigen initiatief. De organisatie heeft het bod geweigerd.

“Na grondig onderzoek is de raad van bestuur unaniem tot de conclusie gekomen dat dit niet in het belang is van de vennootschap en haar stakeholders”, verklaarde Atos. “De raad van bestuur heeft daarom besloten om niet verder te gaan.”

De redenen werden niet verduidelijkt, maar het bod is aan de lage kant. Analisten verwachten dat Evidian een jaarlijkse omzet van 4,9 miljard euro gaat genereren. Het bestuur is verplicht om elk overnamebod te overwegen, maar het bedrag moet hoog genoeg zijn om serieus genomen te worden. Na de bekendmaking van het bod steeg de aandelenprijs van Atos met ongeveer 10 procent.

Tip: Ook Atos CFO stapt op vanwege opsplitsingsplan