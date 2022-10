De investeerder roept Ericsson op om zijn verliezen weg te werken.

Activistische investeerder Cevian Capital noemde de meest recente kwartaalresultaten van Ericsson “teleurstellend”. Het kwartaalrapport van de netwerkleverancier voldeed niet aan de verwachtingen van analisten, waarna het aandeel daalde naar het laagste niveau in meer dan twee jaar. Cevian eist verandering, aldus Bloomberg News.

“De misser wordt gedreven door de divisies buiten Networks, namelijk Cloud Software & Services en Enterprise,” zei Christer Gardell, oprichter en managing partner van Cevian, dat volgens Bloomberg ongeveer 5 procent van Ericsson bezit. “Hier moet je het moeras van verliezen droog zien te leggen.” Het is niet de eerste keer dat Cevian een dringende koerscorrectie eist.

De operationele kwartaalwinst bedroeg 7,2 miljard Zweedse kronen (643 miljoen dollar), deelde Ericsson op donderdag in een verklaring. Dit was lager dan de prognose van 8,51 miljard Zweedse kronen, het gemiddelde van voorspellingen door meerdere financiële analisten.

CFO wijst op stijgende energiekosten

Ericsson, een van ’s werelds grootste 5G-apparatuurleveranciers, is van plan om prijswijzigingen door te voeren. De organisatie probeert manieren te vinden om de marges te beheren. Ericsson CFO Carl Mellander zoekt actief naar besparingen en overweegt verminderingen van het personeelsbestand, vastgoedbezit en energieverbruik. Mellander benadrukte dat het te vroeg is om iets over ontslagen te bevestigen.

Stijgende energiekosten maken de klanten van Ericsson prijsgevoeliger. Vandaar zoekt het bedrijf naar manieren om efficiëntere technologie te promoten, voegde de CFO toe. “Energieverbruik is een steeds belangrijker onderdeel van de evaluatie. Er zijn veel componenten, maar energie komt steeds meer naar voren vanwege het klimaat, CO2 en de stijgende energieprijzen.”