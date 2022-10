Chipfabrikant AMD heeft een waarschuwing uitgestuurd over de omzet voor het derde kwartaal van dit jaar. De omzet valt ongeveer 1 miljard euro lager uit. Als gevolg van deze omzetwaarschuwing daalde de koers van het bedrijf, evenals die van concurrerende chipfabrikanten.

Volgens de omzetwaarschuwing voor Q3 2022 die de chipfabrikant heeft doen uitgaan, daalt de eerdere omzetverwachting van 6,8 miljard euro (6,7 miljard dollar) naar 5,7 miljard euro (5,6 miljard dollar). Reden voor deze omzetdaling ligt volgens AMD in teruglopende inkomsten uit processors voor de pc-markt.

Macro-economische omstandigheden

De verkopen in dit marktsegment staan flink onder druk, aldus de chipfabrikant. Vooral vanwege de huidige macro-economische omstandigheden. Denk daarbij aan de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne, maar ook minder vraag doordat medewerkers en scholieren na de pandemie weer terugkeren naar kantoor of school. Ook dragen voorraadproblemen in de keten eraan bij dat er minder pc’s en laptops worden verkocht.

Koersdaling

In een reactie op de omzetwaarschuwing daalde het aandeel AMD met 4 procent. Ook de aandelen van concurrenten Intel en Nvidia gingen met meer dan 2 procent onderuit.

De aankondiging van AMD staat niet op zichzelf. Eerder kondigden Intel, Samsung, Nvidia en Qualcomm al tegenvallende kwartaalresultaten aan en een dalende omzet uit de verkoop van processors. De definitieve AMD-cijfers over Q3 2022 worden op 1 november gepresenteerd.

