Proximus, Oppo en Ericsson hebben een 5G network slicing-methode ontwikkeld voor smartphones van Oppo. De partners bereikten een doorbraak tijdens een recente test in het 5G Innovation Lab van Proximus in Brussel.

Network slicing maakt het mogelijk om een mobiel netwerk op te splitsen in virtuele delen, oftewel ‘slices’. De snelheid en latency van elke slice zijn afzonderlijk instelbaar.

De techniek is interessant voor talloze systemen, waaronder autonome voertuigen. Het navigatiesysteem van dergelijke voertuigen is afhankelijk van een verbinding met een lage latency. Het multimediasysteem draait daarentegen beter op een verbinding met een hoge doorvoer. Network slicing maakt het mogelijk om beide systemen met een afzonderlijke slice te verbinden, zonder dat het autonome voertuig tussen twee netwerken hoeft te schakelen.

Network slicing wordt al jaren door mobiele netwerkstandaarden ondersteund, maar de introductie van 5G maakt de techniek toegankelijker dan ooit. Smartphones zijn op dit moment de belangrijkste use case voor 5G. Vandaar experimenteren steeds meer organisaties met manieren om network slicing toe te passen op smartphones. Proximus gebruikte onlangs netwerkapparatuur van Ericsson om twee network slices beschikbaar te maken op een smartphone van Oppo.

Proximus en Oppo

Proximus is een van de grootste 5G-dienstverleners van België. De doorbraak stelt de organisatie in staat om network slicing op termijn aan te bieden bij klanten met Oppo-toestellen. In de toekomst zouden gebruikers per applicatie met een afzonderlijke slice kunnen verbinden.

De techniek maakt het bijvoorbeeld mogelijk om apps voor aandelenhandel aan een slice met een minimale latency te koppelen, waardoor koerswijzigingen zo snel mogelijk binnenkomen. Opent de gebruiker vervolgens een streamingdienst, dan kan het toestel vrijwel direct naar een slice met een hoge doorvoer schakelen.

Network slicing voor operators

Network slicing stelt operators in staat om hun 5G-infrastructuur efficiënter te benutten. In een optimale wereld ontving elke gebruiker een lage latency en een hoge doorvoer, maar dat kan de infrastructuur gewoonweg niet aan. Network slicing vermindert vertraging en versnelt verbindingen zonder het netwerk te belasten.

De doorbraak betekent niet dat Proximus de techniek op toestellen van Nokia, Apple of andere fabrikanten kan aanbieden. Over het algemeen moet de techniek door drie partijen worden ondersteund: de operator van het netwerk, de fabrikant van de netwerkapparatuur en de fabrikant van het apparaat van de eindgebruiker. In augustus wisten Google en Nokia de techniek toe te passen op een Android 13-toestel. In juni bereikten Oppo, Ericsson en Qualcomm hetzelfde op een Android 12-toestel.