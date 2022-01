Wireless WAN verstevigt complexe WAN-omgevingen

Enterprise WAN-netwerken bestaan voor een groot gedeelte uit bekabelde verbindingen. Het is echter ook verstandig om na te denken over WWAN, betoogt Evert Suur van Cradlepoint. Je kunt het beter gebruiken dan je nu wellicht denkt.

Evert Suur is Area Director Northern Europe bij het Amerikaanse Cradlepoint. In onze regio is dit bedrijf wellicht nog niet zo heel bekend. In de VS is het is de marktleider op het gebied van Wireless WAN, oftewel WWAN. Het bedrijf bestaat ook al sinds 2006. Met andere woorden, Cradlepoint is een gerenommeerde partij. Het heeft wereldwijd zo’n 28.000 klanten. Dit komt neer op meer dan 2 miljoen actieve abonnementen op de 4G en 5G wireless network edgediensten van het bedrijf. Deze diensten levert het via zijn NetCloud Service.

Cradlepoint is daarnaast ook een bedrijf dat vanaf de oprichting alleen maar met WWAN is bezig geweest. Dit kun je ook opmaken uit de naam van het bedrijf. In 2006 had je nog geen smartphones waarmee je een hotspot op kon zetten, maar moest je de mobiele telefoon fysiek ergens aan koppelen om de internetverbinding te kunnen delen. Dat noemde men toen een cradle, vandaar de naam Cradlepoint.

15 jaar expertise in WWAN

De roots van Cradlepoint in WWAN zijn belangrijk, geeft Suur aan. Ze zeggen namelijk veel over wat je van het bedrijf mag en kunt verwachten. Terwijl de meeste netwerkapparatuur is geïnstalleerd in racks of kamers op afgelegen locaties, vond Cradlepoint een manier uit om LTE-modems naar de voorkant van de winkel of locatie te verplaatsen om de mobiele ontvangst te verbeteren.

Qua beheer komt de basis van mobiele breedband ook bovendrijven bij Cradlepoint. Ze kunnen veel beter integreren met het aanbod van operators. Denk hierbij aan het heel specifiek beheren van de mobiele signalen, om zo de verbinding te optimaliseren. Dit is een van de resultaten van 15 jaar kennis en kunde en kunnen partijen die WWAN er een beetje bij doen simpelweg niet leveren, stelt Suur.

Wat doet Cradlepoint precies?

Nu we de herkomst en de insteek van Cradlepoint in de markt scherp hebben, kunnen we het eens hebben over wat Cradlepoint nu eigenlijk precies doet als het gaat om WWAN. Samengevat stellen ze organisaties in staat om de mogelijkheden van LTE- en 5G-netwerken te ontsluiten voor hun externe locaties, mobiele apparaten en voertuigen, en ondersteunen ze gebruiksscenario’s voor IoT-connectiviteit.

Het bedrijf wordt door Gartner weliswaar in het SD-WAN-hokje geplaatst. Daar valt een behoorlijk diverse groep bedrijven onder. Grote infrastructuurspelers zoals VMware en Cisco vind je erin terug, maar ook partijen zoals GTT en Cato Networks. Deze partijen richten zich allemaal op WAN-verbindingen. Cradlepoint hoort hier eigenlijk niet helemaal tussen, stelt Suur, omdat ze SD-WAN bieden voor WWAN-verbindingen. De oplossingen van Cradlepoint werken vooral vaak samen met SD-WAN-platformen. Vandaar ook dat ze als nichespeler worden aangemerkt door Gartner. Wel helemaal rechtsboven in het kwadrant van de nichespelers, voegt Suur hier meteen aan toe. Dat betekent dat ze het wel erg goed doen in hun niche.

Overal verbonden

Als we Suur vragen om in een zin te omschrijven wat Cradlepoint dan uiteindelijk wel doet, of waar het zich op voorstaat, dan geeft hij het volgende antwoord: “We leveren een cloudmanaged subscription WWAN-platform voor branch, mobile en IoT en mogelijkheden voor Public en Private LTE en 5G.” Dat is een hele mond vol. Het geeft vooral ook de diversiteit aan waar Cradlepoint mee overweg kan. Je kunt de apparatuur inzetten in diverse omgevingen om het bedrijfsnetwerk op een veilige manier uit te breiden, waarbij alles centraal beheerd kan worden.

Het maakt op het gebied van beheer trouwens niet uit of er iemand met technische kennis in de buurt is om Cradlepoint routers of adapters te beheren. Met NetCloud Manager kun je dat op afstand doen, zonder dat je hierbij afhankelijk bent van de overige WAN-connectiviteit van een site. Ook kunnen de routers geconfigureerd geleverd worden waardoor ze alleen maar ingeplugd hoeven te worden. Met name bij implementaties rondom IoT is dat erg handig. Je kunt hierbij denken aan videocamera’s op afgelegen plekken.

Suur noemt daarnaast nog een mooi voorbeeld. Een van hun klanten heeft wereldwijd zo’n 42.000 lockers staan, waar mensen hun bestellingen op kunnen pikken. Deze staan verspreid over allerlei locaties wereldwijd. Het feit dat er met de apparatuur en de NetCloud beheeromgeving van Cradlepoint verder niemand hoeft te zijn om dit te kunnen monitoren en beheren, is een groot voordeel. De klant kan in principe overal waar hij dat wil een nieuwe locatie aanmaken. Hij is alleen afhankelijk van een werkende mobiele breedbandverbinding. 42.000 lockers kunnen nu beheerd worden door een ”lean IT” afdeling.

Failover via WWAN

Op zich is het nu duidelijk wat Cradlepoint zoal kan leveren. Maar waar gebruik je WWAN zoals Cradlepoint dat aanbiedt nu eigenlijk in de praktijk voor? De meest voor de hand liggende en ook meest voorkomende reden om WWAN in te zetten is voor failover. Als je echt geen downtime kunt hebben als organisatie, dan moet je een alternatief hebben als de bekabelde WAN-verbinding wegvalt. Daar kun je natuurlijk een tweede bekabelde WAN-verbinding voor aanleggen. Maar dat is kostbaar, kost tijd om te implementeren en de verbinding deelt vaak dezelfde leiding in een gebouw, waardoor er geen sprake is van echte redundantie, benadrukt Suur. Een WWAN-oplossing is een stuk sneller, efficiënter en veiliger.

Scheiden van netwerkstromen en mobiele connectiviteit via WWAN

Een andere toepassing die Suur noemt, draait om het scheiden van netwerkstromen. Denk hierbij onder andere aan een shop-in-shop. Die wil je als winkel wellicht liever niet op je eigen corporate netwerk hebben. Dan is het handig als je het fysiek kunt scheiden door er een WWAN-router te plaatsen.

Bovendien kan Wireless WAN worden gebruikt voor out-of-band beheer (OOBM) van netwerkapparaten op afgelegen locaties. De mogelijkheden voor beheer op afstand van draadloze OOBM-oplossingen verlagen de operationele kosten doordat een kleiner IT-team een ​​veel grotere set externe apparaten en locaties eenvoudig kan beheren. Medewerkers kunnen snel verbinding maken met getroffen systemen, problemen overal oplossen en het systeem vaak sneller weer online krijgen. Met de cloudgebaseerde NetCloud Manager OOBM-tools kunnen ze apparatuur provisionen, monitoren, analyseren en beheren via IP- en Ethernet-verbindingen of via de USB- of seriële consolepoort.

Een ander veelvoorkomend gebruiksdoel voor WWAN is het opzetten van een verbinding voor tijdelijke locaties of bijvoorbeeld in een vloot bedrijfsvoertuigen. Suur geeft de bouw hier als voorbeeld, maar ook test- en priklocaties rondom de bestrijding van het coronavirus. In dat soort gevallen kun je niet wachten tot er een netwerkverbinding opgezet is. Dan moet je gewoon meteen aan de slag kunnen. Daar zijn de apparaten van Cradlepoint ook op voorbereid, geeft Suur aan. Out-of-the-box werkt alles meteen.

Complexiteit is goed

Het mag dus duidelijk zijn dat er de nodige gebruiksdoelen zijn voor WWAN-oplossingen zoals Cradlepoint die aanbiedt. Ben je als organisatie op zoek naar een enkele mobiele of failover-verbinding, dan kan het bedrijf je zeker helpen. Suur breekt tijdens ons gesprek meerdere keren een lans voor de kwaliteit van de routers van Cradlepoint. Maar hij realiseert zich ook dat het bedrijf op dat punt niet per se het verschil maakt. Dat verschil zit hem in het functioneren van het Cradlepoint-aanbod als organisaties meerdere locaties willen ontsluiten en WWAN voor meerdere gebruiksdoelen door elkaar heen gaan inzetten. “Hoe complexer de omgeving en hoe minder uniform, des te geschikter is het voor Cradlepoint”, vat Suur het samen.

Een belangrijke component om goed met opschalende omgevingen om te kunnen gaan, is uiteraard de NetCloud-beheeromgeving. Daarmee kun je ook in het geval van die klant met 42.000 lockers alles vanuit een enkel scherm beheren. Integreer je het met een SD-WAN aanbieder, dan kun je op afstand bijvoorbeeld ook het SD-WAN-appliance rebooten, als er problemen zijn met de bekabelde WAN-verbinding. Dat is voor bijvoorbeeld MSP’s een buitengewoon interessante use case.

Blijven innoveren

Tot slot blijft men bij Cradlepoint ook niet stilstaan, geeft Suur aan. Een mooi voorbeeld is de beschikbaarheid van containers voor meer compute aan de rand van het netwerk, de zogeheten edge. Cradlepoint heeft enkele oplossingen waarop je applicaties in Docker-containers kunt draaien. Deze zijn geoptimaliseerd voor on-premise edge berekeningen, bijvoorbeeld om de data van een IoT-apparaat mee te analyseren voor het deze doorstuurt naar een centrale locatie. Zo bespaar je bandbreedte en lever je ook meteen de juiste data aan.

Al met al is er zelfs in een sterk verglaasde regio zoals Europa voldoende markt voor Cradlepoint om zich in vast te bijten. Aangezien het bedrijf al 15 jaar enterprise use cases vindt en blijft vinden, zowel bij Gartner als in de markt, zou het ons verbazen als het in Europa niet lukt. Zeker nu zij onderdeel uitmaken van de Ericsson Group en Ericsson een sterke interesse begint te hebben voor de enterprise-markt, zien we dat uitstekend slagen.