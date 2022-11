Belgische IT-dienstverlener NSI, een dochteronderneming van Cegeka, neemt branchegenoot BuSI over. NSI is voornamelijk actief in Wallonië. Met de overname wil de IT-dienstverlener zijn activiteiten op de Franstalige markt in België versterken.

Het overgenomen BuSI is een Belgische en Luxemburgse IT-dienstverlener van oplossingen op het gebied van governance, analytics, software-ontwikkeling, project management en servicemanagement.

NSI zelf levert een scala aan IT-diensten, waaronder zakelijke CRM- en ERP-oplossingen, clouddiensten, infrastructuurdiensten, private mobiele (5G) netwerken, applicatieontwikkeling en security.

Uitbreiding activiteiten

De overname, waarvan geen financiële details zijn vrijgegeven, moet beide bedrijven meerwaarde bieden, aldus de verklaring. NSI breidt zijn klantenbestand uit en wint expertise op meerdere IT-terreinen.

Daarnaast wil het bedrijf met de overname van BuSI zijn positie in het Franstalige Wallonië versterken, waardoor ook de positie van moederbedrijf Cegeka versterkt.