Japan en Nederland gaan de VS volgen in een exportbeperking van chipfabricagetechnologie naar China. Dat bericht Bloomberg op basis van bronnen. De restricties zullen onder andere ASML raken.

Volgens de bronnen zouden beide bondgenoten met de VS tot een akkoord zijn gekomen. Het akkoord gaat over het opleggen van exportbeperkingen voor geavanceerde chipfabricageapparatuur naar China. Denk hierbij aan de chipfabricagemachines van het Nederlandse ASML. Beide landen zouden het akkoord mogelijk in de komende weken bevestigen.

Niet alle beperkingen

Of Japan en Nederland alle Amerikaanse exportbeperkingen overnemen is niet bekend. De VS zelf legde in oktober van dit jaar zeer strenge beperkingen op voor de export van chiptechnologie naar China. Hiermee wil het voorkomen dat China de technologie kan inzetten voor militaire doeleinden.

Het betreft de technologie die de chiptechnologiebedrijven Applied Materials, Lam Research, KLA, Tokyo Electron, ASML en een aantal andere fabrikanten kunnen leveren.

Dat Nederland inmiddels met de VS tot een akkoord zou zijn gekomen, is opmerkelijk. In november berichtte minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel in een interview met NRC al dat met de VS over dit onderwerp werd onderhandeld. Hierbij zou de regering het belang van Nederland goed overwegen.

President Xi van China zou premier Mark Rutte onlangs hebben opgeroepen zich te verzetten tegen de “politisering” van economische kwesties.

China daagt VS voor de WTO

China is zelf ook druk bezig met het voorkomen van de uitbreiding van het handelsverbod van de VS. Onlangs heeft het land de VS voor de World Trade Organization (WTO) gedaagd, zo bericht Bloomberg verder. In zijn klacht stelt de Aziatische grootmacht dat door het exportverbod de wereldwijde supply chains in gevaar komen. Bovendien trekt het de juridische achtergronden van het handelsverbod in twijfel.

